Lazio: due nomi per la difesa

La Lazio cerca sul mercato un giocatore che si possa alternare a Marusic sull’out di destra.

Il direttore sportivo Tare ha già contattato il Genoa per Davide Biraschi. Il difensore rossoblù piace molto a Simone Inzaghi soprattutto per la sua duttilità, in quanto può ricoprire sia il ruolo di esterno in un centrocampo a cinque, sia di centrale nella difesa a tre.

Un altro profilo seguito da Tare è quello di Jens Stryger Larsen, terzino destro di proprietà dell’Udinese. Arrivato due estati fa dall’Austria Vienna, il difensore danese ha già collezionato ben 38 presenze con la maglia bianconera, realizzando inoltre una rete in campionato contro la Roma. Per Velazquez è un giocatore importante e solamente un’offerta importante, dai 10 milioni in su, potrebbe convincere il presidente Pozzo a cedere il danese.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 16:55