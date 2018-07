Lazio: due rinnovi in arrivo

La Lazio ha deciso di blindare due suoi pezzi pregiati.

Si tratta di Ciro Immobile e Stefan Radu. L'attaccante biancoceleste ha espresso tutta la sua voglia di restare alla corte di Filippo Inzaghi e gli verrà offerto un adeguamento che gli consentirà di guadagnare 3 milioni all'anno.

Rinnovo in arrivo anche per l'esterno in scadenza nel 2020 che chiuderà, così, la sua carriera alla Lazio.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 21:15