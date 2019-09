Lazio, due rinnovi nel mirino

La Lazio punta a blindare i propri gioielli. Accordo ad un passo con Correa. Nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2023, si parla di un prolungamento per l'argentino, con una nuova clausola rescissoria e adeguamento dello stipendio.

Il club biancoceleste sarebbe al lavoro anche per prolungare l'accordo con Luis Alberto, in scadenza nel giugno del 2022. La firma, tuttavia, dovrebbe arrivare a gennaio. Anche in questo caso, possibile adeguamento dell'ingaggio.

SPORTAL.IT | 11-09-2019 08:06