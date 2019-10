Lazio, dura replica a Gasperini

Spettacolare in campo, Lazio-Atalanta è proseguita ad alte temperature anche nel post-gara.

"Colpa" dei due rigori assegnati dall'arbitro Rocchi alla Lazio e trasformati da Immobile, rispettivamente per l'1-3 e il 3-3, che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di rimontare lo 0-3 del primo tempo. Rigori apertamente e duramente contestati dal tecnico della Dea Gian Piero Gasperini, che non ha risparmiato dure critiche allo stesso Immobile.

La Lazio ha risposto a Gasperini attraverso un duro comunicato: "La S.S. Lazio considera del tutto ingiustificate ed inaccettabili le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini al termine della partita svoltasi oggi all'Olimpico. Secondo l'allenatore dell'Atalanta il risultato di parità sarebbe stato provocato dall'indirizzo impresso all'incontro dagli errori arbitrali relativi ai due rigori provocati dalla ''furbata'' simulatoria di Ciro Immobile, indirizzo che avrebbe rinnovato agli ipotetici errori arbitrali avvenuti nel corso della finale della Coppa Italia vinta dalla Lazio lo scorso maggio".

"Le affermazioni di Gasperini non hanno alcuna giustificazione alla luce della piena e riconosciuta fondatezza dei rigori provocati dalla sua squadra – prosegue il comunicato del club biancoceleste -. Esse rappresentano anche una inaccettabile offesa alla professionalità ed alla correttezza di un giocatore come Ciro Immobile che non ha mai fatto ricorso a simulazioni di sorta nel corso della sua carriera".

