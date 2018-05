Lazio, duro attacco di Lotito all'Inter

A margine di un evento dove è stato premiato, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha lesinato critiche alla condotta dell’Inter nella vicenda legata a Stefan de Vrij.

Il difensore olandese il primo luglio diverrà ufficialmente un calciatore nerazzurro, visto che il suo contratto con i biancocelesti scade il prossimo 30 giugno.

Pochi gironi prima della partita fra le due squadre, decisiva per un posto alla prossima Champions League, la società milanese ha ufficializzato l’ingaggio del difensore olandese e questa decisione ha scatenato molte polemiche.

“Non è un problema – ha commentato Lotito – ma posso biasimare quanto fatto prima della partita. Noi abbiamo avuto il coraggio di schierarlo ma, fatalità, ha commesso un errore (fallo da rigore su Icardi, ndr). L’Inter, forse avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà una persona, rispettando i valori dello sport. Se il contratto ce l’hai da gennaio, perchè esce fuori solo in quel momento la notizia?”.

L’imprenditore romano ha anche un messaggio a chi vuole comprare i prezzi pregiati della Lazio, in particolare Milinkovic-Savic: “Ho letto un giornale che titolava: ’Supermarket Lazio’. Mi sono messo a ridere, non mi risulta che io abbia messo in vendita qualcuno”.

“Milinkovic? Lui è un campione e sta bene alla Lazio. Non bastano 100 milioni. Oggi la Lazio è una società solida e non ha problemi dal punto di vista finanziario e può guardare al futuro con tranquillità e ascesa. La cosa più importante è stata aver riportato nelle ultime tre partite 70mila tifosi allo stadio. Abbiamo chiuso la semestrale con 48.5 milioni di utili – rivendica orgoglioso Lotito – e in questi anni abbiamo vinto qualche trofeo che, nella storia, non potrà essere ripetuto”.

Un’ultima battuta sul VAR: “E’ stata una mia iniziativa insieme a Tavecchio, oltre alla Gol Line Technology. Stiamo facendo di tutto per rendere il calcio più credibile”.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 22:40