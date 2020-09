Lazio, El Shaarawy a sorpresa a Formello

Durano poche ore le voci di un possibile trasferimento di Stephan El Shaarawy alla Lazio. Secondo quanto riportava il Corriere dello Sport in mattinata, l’ex Milan è stato avvistato a Formello: questo aveva fatto scatenare le indiscrezioni su una possibile intesa con il club di Lotito.

Il Faraone in effetti spera di tornare in Serie A per giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo in programma nella prossima estate. Ma nel pomeriggio di sabato El Shaarawy ha smentito un qualsiasi approccio con la Lazio con un post su Instagram, in cui ha spiegato di trovarsi a Formello per trovare un amico proprietario di un brand di abbigliamento.

OMNISPORT | 26-09-2020 13:42