Lazio, emergenza difesa: idea Garay tra gli svincolati

Archiviato il calciomercato la Lazio ha palesato una certa ‘coperta corta’ in difesa, dove i numerosi infortuni hanno costretto mister Inzaghi a ripiegare con Parolo tra i centrali. Da qui la necessità di ricorrere al mercato degli svincolati, con un nome su tutti: Ezequiel Garay .

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore argentino si è liberato dal Valencia e potrebbe arrivare in Serie A a parametro zero. Profilo dotato di grande esperienza internazionale, poi l’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori dal campo ben otto mesi.

Gli ottimi rapporti con l’agente Mendes potrebbe facilitare l’operazione considerando che le liste potrebbero essere allargate da 17 a 20 giocatori negli over 22 per sopperire alle difficoltà create dal coronavirus.

L’ultimo infortunio di Radu e i lunghi stop di Luiz Felipe e Vavro lasciano il ruolo scoperto, ma l’ampliamento della lista potrebbe venire in soccorso del club biancoceleste.

OMNISPORT | 08-10-2020 15:53