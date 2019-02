Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio senza diversi big in vista della sfida casalinga contro l'Empoli, in programma giovedì sera alle 20.30. Ciro Immobile e Luis Alberto, acciaccati dopo il match con il Frosinone, difficilmente saranno del match, almeno non dal 1'. A centrocampo Simone Inzaghi perde Parolo ma ritrova Milinkovic-Savic, in fascia è già ballottaggio tra Marusic e il nuovo acquisto Romulo.

L'Empoli potrebbe fare a meno di La Gumina, ancora lavoro differenziato per lui: in attacco ancora la coppia Farias-Caputo. Potrebbero essere confermati gli stessi 11 scesi in campo contro il Chievo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Lulic, Durmisi; Correa, Caicedo.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pasqual; Farias, Caputo.

