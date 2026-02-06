Lazio, Fabiani contro Raiola e Moggi: la verità su Romagnoli, Frattesi e Sarri, già chiuso un colpo per l’estate

La conferenza di presentazione dei nuovi acquisti Motta, Przyborek e Maldini si rivela un Fabiani-show: il ds ne ha per tutti. Il figlio d'arte: "Ecco cosa mi ha detto papà"

La presentazione di Motta, Przyborek e Maldini, nuovi acquisti della Lazio, si è trasformata in un Fabiani show. Il ds è un fiume in piena, incontenibile. E ne ha per tutti. Dito puntato contro Raiola e Moggi, poi tutta la verità su Romagnoli e Frattesi e il suo punto di vista sul futuro di Maurizio Sarri.

Lazio, caso Romagnoli: Fabiani contro Raiola e Moggi

Il caso Romagnoli ha scosso l’ambiente biancoceleste nelle ultime ore di mercato. Alla fine il suo trasferimento all’Al Sadd di Roberto Mancini è saltato, ma Fabiani non ce l’ha con il difensore, che, anzi, “è l’unico ad aver usato il buonsenso. Credo abbia rifiutato perché ha fatto delle considerazioni, se poi lo ha fatto per principio gli fa ancora più onore”. Sul banco degli imputati finisce, invece, il suo procuratore Enzo Raiola.

“Insieme ad altri signori entrati nella vicenda mentendo a Romagnoli sui dettagli dell’operazione, dovranno fornire spiegazioni sulle condizioni che ci avevano imposto davanti a un magistrato” attacca Fabiani. Già, la Lazio è pronta ad agire per vie legali. “Posso dimostrare tutto tramite messaggi e mail, loro sono arroganti e ignoranti dal momento che sostengono che alle 20:00 non c’era nessuno. Se volete vi faccio vedere i contratti di Romagnoli firmati”. E ne ha pure per Luciano Moggi, secondo cui da quando è andato via Tare c’è meno sicurezza. “Sono disposto a un confronto pubblico, è facile parlare senza contraddittorio. A Moggi dico che i libri non si scrivono romanzati dicendo ca**ate”.

La verità su Frattesi, un colpo e mezzo per l’estate

In chiusura di mercato la Lazio era tornata alla carica per Frattesi, che sarebbe stato perfetto nella linea di centrocampo a 3 con i suoi inserimenti letali. L’Inter, però, ha fatto muro. Fabiani non nasconde l’interesse per il calciatore (anche se parla genericamente di “un ragazzo dell’Inter”, ma potevamo “sostenere un prestito con diritto” e, dunque, non è andata.

Chi, invece, ha già accettato la Lazio è Pedraza, terzino del Villarreal. “Il contratto è firmato, a luglio sarà nostro”. E potrebbe sbarcare a Formello anche Diogo Leite, già ad un passo durante il mercato di riparazione. “C’è un accordo di massima, ma ha avuto un infortunio di 6-7 settimane di stop. Vedremo se vorrà legarsi a noi come prima della fine del mercato e dell’infortunio”.

Il futuro di Sarri

Il ritorno di Sarri alla Lazio si è rivelato più complicato del previsto. In estate si è ritrovato dinanzi al blocco del mercato che ha paralizzato la società; a gennaio – caduto ogni vincolo – il club biancoleste ha ceduto due big come Castellanos e soprattutto Guendouzi.

Il tecnico di Figline Valdarno ha detto chiaramente che ogni discorso sul futuro è da rimandare al termine della stagione, ma Fabiani non ha dubbi: “Sono convinto che voglia dare continuità al progetto che è all’anno zero. Lo chiamo ‘toscanaccio’, bisogna saperlo decodificare. Poi è un brontolone, ma è giusto così: deve sollecitarci. Lui è una garanzia”.

Daniel Maldini: “Cosa mi ha detto papà”

Fabiani lo ha presentato come l’oggetto del desiderio che inseguiva da tempo. Daniel Maldini è, però, già a un bivio della sua carriera, dopo l’esame non superato a Bergamo con l’Atalanta. Sarri gli ha subito cambiato ruolo: alla Lazio giocherà da falso nove.

“Sì, una novità per me. Sono contento, cercherò di essere più decisivo possibile. Gol e assist arriveranno”. Poi svela cosa gli ha detto papà Paolo: “I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, nulla di straordinario. Lui mi esprime il suo pensiero, poi sono io a decidere”.