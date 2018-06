Lazio-Felipe Anderson: incontro in vista per il rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport, a breve verrà fissato un incontro tra la Lazio e l'agente di Felipe Anderson.

Il calciatore è legato dal club biancoceleste da un contratto fino al 2020 e Lotito sta valutando il rinnovo per altri due anni con aumento dell'ingaggio per il suo numero 10.

Il brasiliano non è troppo convinto di restare nella Capitale e a breve i suoi agenti faranno il punto della situazione con i vertici biancocelesti. La Lazio, per la cessione di Felipe Anderson, non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 14:55