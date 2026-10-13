Cinque vittorie e un pareggio, il primato con l'Inter e l’attenzione della stampa internazionale: la Lazio sorprende tutti, ma Massimo Mauro non crede alla corsa scudetto

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Gattuso ha trasformato la Lazio in un fenomeno globale. Complice la contestazione dei tifosi contro Lotito e l’Olimpico semideserto nonostante il primo posto in classifica condiviso con l’Inter, in tutto il mondo si parla dei biancocelesti. Dalla Francia, con un focus a firma de L’Équipe, agli Stati Uniti, dove il caso Lazio continua a far rumore. C’è chi inizia a considerare le aquile come una seria candidata allo scudetto, ma Massimo Mauro va controcorrente. In tal senso, il primo test che sa di prova del nove è rappresentato già dalla prossima partita di campionato, quando i Gattuso-boys affronteranno la Juventus dello squalificato Spalletti allo Stadium.

Lazio, Gattuso da record: mai una partenza così in Serie A

Cinque vittorie e un pareggio, contro il Milan. La Lazio di Gattuso ha raccolto 16 punti nelle prime sei giornate di campionato e si gode il primo posto in classifica insieme all’Inter. Un avvio senza precedenti nella storia biancoceleste. Eppure, soltanto poche settimane fa, immaginare la Lazio in vetta sembrava impossibile, specie dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova e le tensioni tra tifosi e società, sfociate in una maxi-contestazione per le vie della Capitale. Rino, invece, è riuscito a rimettere il campo al centro di tutto, dando un’identità ben precisa alla squadra e ottenendo risultati che oggi alimentano addirittura sogni scudetto.

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La Lazio fa parlare il mondo: da L’Équipe alla tv americana

La Lazio, ormai, è diventata un fenomeno globale. In Francia, L’Équipe ha dedicato un approfondimento alla squadra di Gattuso, sottolineando il contrasto tra il primo posto in classifica e uno stadio ancora semivuoto per la contestazione contro Lotito. Il quotidiano francese si è soffermato anche sulle difficoltà da cui arrivava il club: il settimo posto di due stagioni fa, quello della stagione successiva e il nono dell’ultimo campionato, oltre alla precoce eliminazione in Coppa Italia. Ma il caso è arrivato anche negli Stati Uniti, dove CBS Sports Golazo, trasmissione in onda su Paramount+, ha dedicato spazio alla protesta dei tifosi biancocelesti. Ci si domanda se la contestazione continuerà anche in caso di qualificazione in Champions League e se i risultati basteranno a riportare il pubblico all’Olimpico.

Lazio capolista, Massimo Mauro frena: “Non possono resistere”

L’entusiasmo generale per l’exploit firmato Gattuso non ha contagiato Massimo Mauro, secondo cui i biancocelesti non sono una candidata credibile allo scudetto né alle posizioni più nobili della classifica. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha promosso il gioco della squadra di Gattuso, ma il problema, secondo lui, è un altro: “Non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l’Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve”. A suo parere, la Lazio chiuderà la stagione alle spalle di tutte e quattro.

Gattuso contro Spalletti, la sfida tra ex ct vale la prova del nove

Domenica 18 ottobre, alle 20:45, la Lazio sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Inutile girarci intorno: per i biancocelesti è la prova del nove. È la prima trasferta contro una big, ma anche un confronto tra ex ct, parzialmente condizionato dalla squalifica di Spalletti dopo l’espulsione rimediata a Cagliari. Quattro i precedenti tra i due: una vittoria per Gattuso, due per l’allenatore toscano e un pareggio. Ringhio è chiamato a dimostrare, anche a Mauro, che non è in vetta per caso.