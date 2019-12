Lazio, festa perenne: fiume di tifosi per celebrare la Supercoppa

Superate le festività natalizie, come d’abitudine le squadre di Serie A hanno ripreso la preparazione in vista del ritorno del campionato, fissato per il 5-6 gennaio quando si giocherà la penultima di andata.

Per una squadra in particolare il ritorno del calcio giocato sarà una festa. Si tratta della Lazio, che ha chiuso il 2019 con il trionfo in Supercoppa Italiana contro la Juventus, battuta per 3-1, stesso punteggio con cui i biancocelesti si erano imposti nella partita di campionato del 7 dicembre.

Ecco allora che, alla ripresa della preparazione a Formello, ben 10.000 tifosi hanno invaso il centro sportivo per abbracciare Simone Inzaghi e i suoi giocatori. Un afflusso doppio rispetto a quello che, lo scorso maggio, aveva salutato la vittoria in Coppa Italia dopo la finale contro l’Atalanta.

Alcuni giocatori hanno avuto problemi ad arrivare in tempo a Formello a causa del traffico in tilt nella zona per l’arrivo dei tifosi, così la seduta è stata spostata di mezz’ora, alle 15.30.

Tra i più festeggiati Sergej Milinkovic-Savic e Danilo Cataldi. Capitan Lulic ha abbracciato la Supercoppa, guest star l’aquila Olympia. “Avevo la pelle d’oca quando ho visto tutti quei tifosi”, ha confidato Stefan Radu ai microfoni di Lazio Style.

L’allenamento è stato sottolineato dai cori da stadio dei tifosi, poi la partitella a ranghi misti si è conclusa sull’1-1. La Lazio riprenderà il campionato domenica 5 gennaio alle 12.30 in casa del Brescia.

