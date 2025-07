Lazio, figlio Pedro si veste da donna e scatena gli haters: la replica del giocatore

L'attaccante biancoceleste sui social attacca a muso duro gli utenti che hanno inondato di offese omofobe il suo profilo, solidarietà di Amor Romeira

Doveva essere una foto di festa ma ha finito per scatenare il veleno degli haters da tastiera, con tanto di bfera social. L’attaccante della Lazio Pedro aveva postato sul suo profilo Instagram una foto del figlio Marc, otto anni, che per il suo compleanno aveva indossato un vestitino più adatto a una donna, senza immaginare il putiferio che ne sarebbe derivato, con offese e attacchi prima del chiarimento finale del giocatore.

La foto dello scandalo

L’episodio risale ad alcuni giorni fa. Nel condividere la gioia per il genetliaco del figlio Pedro aveva scritto: “Un giorno meraviglioso”, raccontando la giornata trascorsa al Siam Park di Tenerife, “il miglior parco acquatico del mondo”. Ma sotto quella foto – che ritrae il bambino sorridente con una tiara arcobaleno in testa e un vestito con le spalline, davanti a una torta di Lilo & Stitch – sono arrivati tantissimi commenti odiosi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le reazioni degli haters

Centinaia di insulti omofobi e attacchi sessisti: “Chi veste un maschio da femmina?”, “Recupera tuo figlio finché sei in tempo”, “È un ragazzo, non puoi lasciarlo vestirsi così”. Gli utenti non hanno risparmiato nessuno, nè il bambino, nè lo stesso Pedro – con la compagna Patricia -, accusato di non essere un “vero padre”.

La risposta di Pedro

Il laziale ha cancellato i commenti beceri, lasciando solo quelli (non pochi) di auguri, e ha lasciato online la foto rispondendo in maniera decisa: “Marc è un bambino fantastico, con una sensibilità fuori dal comune. Ha un modo tutto suo di vedere il mondo, e io ogni giorno imparo qualcosa da lui. Per il suo compleanno ha voluto una festa a tema Lilo & Stitch, con una tiara in testa e un vestitino. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Papà, posso?’ E io gli ho detto sì, ovviamente. Perché dovrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel voler essere felice nel proprio giorno speciale? Le foto le ho pubblicate con orgoglio, com’è giusto che sia.

Poi ho visto i commenti, alcuni davvero pesanti. Non tanto per me, ma perché mi fa rabbia pensare che ci siano ancora persone che non sanno vedere oltre i loro pregiudizi. Marc è mio figlio, e io lo amo esattamente per com’è. Non mi interessa se qualcuno storce il naso: io so quanto è speciale, quanto è amato, e quanto è libero. E se c’è qualcosa che voglio insegnargli è proprio questo: che può essere chi vuole, senza paura”. Tra i molti messaggi di solidarietà spicca quello della conduttrice televisiva Amor Romeira: “Quanto è fortunato tuo figlio a crescere con te. E quanto siamo fortunati noi ad avere un padre che capisce che il vero amore è ciò che libera, non ciò che limita”.