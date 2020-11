Dopo una lunga attesa e diversi tamponi, Immobile pare sempre più vicino al momento in cui potrà tornare a disposizione del tecnico Inzaghi che spera di poter contare sulla Scarpa d’Oro il prima possibile.

L’ASL ha finalmente dato il via libera. Di conseguenza, visite mediche alla clinica Paideia per l’attaccante della Nazionale che morde il freno per poter tornare a dare il proprio contributo alla sua squadra. Sabato è in programma Crotone-Lazio.

OMNISPORT | 19-11-2020 07:52