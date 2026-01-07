Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Fiorentina di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Lazio–Fiorentina accende la 19a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45. I biancocelesti sono 9° con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 18 gol fatti, 14 subiti), i viola 19° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 18 segnati, 28 incassati). Un incrocio da alta tensione tra ambizioni europee e piena bagarre salvezza: la Lazio cerca ritmo e continuità, la Fiorentina punti pesanti per uscire dalla zona rossa.

Probabili formazioni

Derby d’alta tecnica all’Olimpico: Lazio dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con Provedel a dare equilibrio da dietro e una linea che potrebbe vedere Lazzari e Pellegrini larghi, mentre in mezzo Gila e Romagnoli garantirebbero fisicità. In mediana si va verso Cataldi in regia con Vecino e Basic mezzali; davanti opzione rapidità con Cancellieri e Zaccagni ai lati del nove, dove potrebbe toccare a Pedro. La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-2-3-1: copertura con Mandragora–Ndour, fantasia tra le linee per Fagioli e Gudmundsson, con Parisi a destra a piede invertito e Kean riferimento. Pesano gli stop: per i biancocelesti assenze tra difesa e corsie, i viola potrebbero rinunciare a pedine d’esperienza; scelte obbligate in alcuni ruoli, ma non si escludono sorprese a gara in corso.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni.

Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora, Ndour; Parisi, Fagioli, Gudmundsson; Kean.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Lazio potrebbe fare a meno di esperienza e centimetri dietro, con soluzioni forzate sulle corsie e davanti. In casa Fiorentina pesa l’indisponibilità di un terminale di peso e di alternative tra le linee, mentre sugli esterni difensivi le rotazioni restano ridotte. Alcuni rientri sono attesi a breve, ma lo staff non intende accelerare: meglio evitare ricadute, anche a costo di rinunciare a qualche profilo chiave in avvio.

Lazio : Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Marusic (squalifica per rosso), Noslin (squalifica per rosso).

: (infortunio al polpaccio), (infortunio alla caviglia), (squalifica per rosso), (squalifica per rosso). Fiorentina: Dzeko (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (infortunio al legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Lazio in altalena: solidità difensiva ma fatica a segnare con continuità. La Fiorentina alterna exploit e passaggi a vuoto, con trend esterno da invertire. Forma recente che promette equilibrio e dettagli decisivi.

Lazio x ok x x ko Fiorentina ko ko ok ko ok

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

Lazio

Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0; Udinese-Lazio 1-1; Lazio-Napoli 0-2.

Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Fiorentina-Udinese 5-1; Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0.

L’arbitro di Lazio-Fiorentina

Arbitra Sozza, assistenti Lo Cicero e Di Gioia; IV uomo Crezzini; VAR Pezzuto; AVAR Prontera. In questa Serie A 2025-26 Sozza ha diretto 8 gare: 3 rigori concessi, 24 gialli, 5 rossi (3 per doppia ammonizione), con una media di circa 4 cartellini a partita e 23 offside complessivi fischiati. Direzione di gara tendenzialmente severa, soprattutto nella gestione delle espulsioni.

Informazioni interessanti sul match

Storia e trend recenti si intrecciano in una sfida ricca di sottotracce. La Lazio ha una tradizione favorevole contro la Fiorentina, ma arriva da un periodo di sterilità offensiva intermittente e da un numero elevato di espulsioni che ha spesso complicato le partite. I viola, reduci da alti e bassi, hanno ritrovato qualche segnale positivo ma in trasferta faticano a trasformare le occasioni in punti. Occhio agli episodi: palla inattiva e gestione dei minuti finali potrebbero indirizzare l’esito. Tra i singoli, Zaccagni porta in dote strappi e ammonizioni rimediate con frequenza, mentre Kean vive un momento realizzativo caldo ma prevalentemente casalingo. Numeri e precedenti promettono equilibrio, con margini sottili tra successo e rimonta.

Storicamente la Lazio ha battuto più volte la Fiorentina che qualsiasi altra in A: 59 successi su 152 incroci, 211 reti segnate.

ha battuto più volte la che qualsiasi altra in A: 59 successi su 152 incroci, 211 reti segnate. Le ultime tre sfide di A sono tutte viola e con lo stesso punteggio: 2-1 Fiorentina .

. Viola corsari all’Olimpico nell’ultimo precedente (2-1): possono centrare due vittorie esterne di fila con i biancocelesti come non accade dal 2007.

Nelle ultime tre giornate la Fiorentina ha già eguagliato i successi delle 19 gare precedenti e insegue un raro bis di clean sheet.

ha già eguagliato i successi delle 19 gare precedenti e insegue un raro bis di clean sheet. La Lazio non vuole aprire l’anno con due ko di fila in A: sarebbe la prima volta dal 2019.

non vuole aprire l’anno con due ko di fila in A: sarebbe la prima volta dal 2019. Viola in affanno lontano da casa: striscia di sconfitte esterne da spezzare e nessun successo finora in trasferta nel 2025/26.

Capitolo disciplina: sette espulsioni per la Lazio fin qui, più di quasi tutte in Europa.

fin qui, più di quasi tutte in Europa. Problema gol: in 9 partite su 18 la Lazio è rimasta all’asciutto, con qualche recente 0 alla voce reti.

è rimasta all’asciutto, con qualche recente 0 alla voce reti. Zaccagni , già ammonito col Napoli , è tra i più sanzionati del torneo dal 2021: nervi da gestire.

, già ammonito col , è tra i più sanzionati del torneo dal 2021: nervi da gestire. Kean ha segnato 3 volte nelle ultime 3 di A, ma tutte le 5 reti stagionali sono arrivate al Franchi: caccia al primo timbro esterno dell’annata.

Le statistiche stagionali di Lazio e Fiorentina

Numeri a confronto: stesse reti segnate (18) ma struttura diversa. La Lazio subisce meno (14 vs 28) e vanta 9 clean sheet contro i 3 della Fiorentina. Possesso: 50,8% biancoceleste, 53% viola. Tiri totali simili (156 Lazio, 171 Fiorentina), ma i capitolini centrano di più lo specchio (70 vs 60). Disciplina: 36 gialli Lazio, 40 Fiorentina; rossi 7 a 1. Occhio alle palle inattive e alla qualità dell’ultimo passaggio, con i viola più produttivi nei key pass.

Giocatori chiave: per la Lazio i migliori marcatori sono Zaccagni e Cancellieri (3), con Castellanos top assist a quota 3; Guendouzi il più ammonito (6) e Provedel già a 9 clean sheet. Nella Fiorentina in testa ai gol Mandragora e Kean (5), Fagioli guida gli assist (2), Pongracic è il più sanzionato (6 gialli), mentre de Gea ha firmato 3 clean sheet.

Lazio Fiorentina Partite giocate 18 18 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 6 / 6 / 6 2 / 6 / 10 Gol fatti / subiti 18 / 14 18 / 28 Possesso palla % 50,8 53,0 Tiri totali / tiri in porta 156 / 70 171 / 60 Clean sheet 9 3 Ammonizioni / Espulsioni 36 / 7 40 / 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Fiorentina? Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Lazio-Fiorentina? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Fiorentina? Simone Sozza. Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia; IV uomo: Crezzini; VAR: Pezzuto; AVAR: Prontera.