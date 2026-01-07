Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Fiorentina di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

LazioFiorentina accende la 19a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45. I biancocelesti sono 9° con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 18 gol fatti, 14 subiti), i viola 19° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 18 segnati, 28 incassati). Un incrocio da alta tensione tra ambizioni europee e piena bagarre salvezza: la Lazio cerca ritmo e continuità, la Fiorentina punti pesanti per uscire dalla zona rossa.


Probabili formazioni

Derby d’alta tecnica all’Olimpico: Lazio dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con Provedel a dare equilibrio da dietro e una linea che potrebbe vedere Lazzari e Pellegrini larghi, mentre in mezzo Gila e Romagnoli garantirebbero fisicità. In mediana si va verso Cataldi in regia con Vecino e Basic mezzali; davanti opzione rapidità con Cancellieri e Zaccagni ai lati del nove, dove potrebbe toccare a Pedro. La Fiorentina dovrebbe confermare il 4-2-3-1: copertura con MandragoraNdour, fantasia tra le linee per Fagioli e Gudmundsson, con Parisi a destra a piede invertito e Kean riferimento. Pesano gli stop: per i biancocelesti assenze tra difesa e corsie, i viola potrebbero rinunciare a pedine d’esperienza; scelte obbligate in alcuni ruoli, ma non si escludono sorprese a gara in corso.

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni.

V:Sport

  • Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora, Ndour; Parisi, Fagioli, Gudmundsson; Kean.

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Lazio potrebbe fare a meno di esperienza e centimetri dietro, con soluzioni forzate sulle corsie e davanti. In casa Fiorentina pesa l’indisponibilità di un terminale di peso e di alternative tra le linee, mentre sugli esterni difensivi le rotazioni restano ridotte. Alcuni rientri sono attesi a breve, ma lo staff non intende accelerare: meglio evitare ricadute, anche a costo di rinunciare a qualche profilo chiave in avvio.

  • Lazio: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Marusic (squalifica per rosso), Noslin (squalifica per rosso).
  • Fiorentina: Dzeko (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (infortunio al legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Lazio in altalena: solidità difensiva ma fatica a segnare con continuità. La Fiorentina alterna exploit e passaggi a vuoto, con trend esterno da invertire. Forma recente che promette equilibrio e dettagli decisivi.

Lazio x ok x x ko
Fiorentina ko ko ok ko ok

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

  • Lazio

Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0; Udinese-Lazio 1-1; Lazio-Napoli 0-2.

  • Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Fiorentina-Udinese 5-1; Parma-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Cremonese 1-0.

L’arbitro di Lazio-Fiorentina

Arbitra Sozza, assistenti Lo Cicero e Di Gioia; IV uomo Crezzini; VAR Pezzuto; AVAR Prontera. In questa Serie A 2025-26 Sozza ha diretto 8 gare: 3 rigori concessi, 24 gialli, 5 rossi (3 per doppia ammonizione), con una media di circa 4 cartellini a partita e 23 offside complessivi fischiati. Direzione di gara tendenzialmente severa, soprattutto nella gestione delle espulsioni.

Informazioni interessanti sul match

Storia e trend recenti si intrecciano in una sfida ricca di sottotracce. La Lazio ha una tradizione favorevole contro la Fiorentina, ma arriva da un periodo di sterilità offensiva intermittente e da un numero elevato di espulsioni che ha spesso complicato le partite. I viola, reduci da alti e bassi, hanno ritrovato qualche segnale positivo ma in trasferta faticano a trasformare le occasioni in punti. Occhio agli episodi: palla inattiva e gestione dei minuti finali potrebbero indirizzare l’esito. Tra i singoli, Zaccagni porta in dote strappi e ammonizioni rimediate con frequenza, mentre Kean vive un momento realizzativo caldo ma prevalentemente casalingo. Numeri e precedenti promettono equilibrio, con margini sottili tra successo e rimonta.

  • Storicamente la Lazio ha battuto più volte la Fiorentina che qualsiasi altra in A: 59 successi su 152 incroci, 211 reti segnate.
  • Le ultime tre sfide di A sono tutte viola e con lo stesso punteggio: 2-1 Fiorentina.
  • Viola corsari all’Olimpico nell’ultimo precedente (2-1): possono centrare due vittorie esterne di fila con i biancocelesti come non accade dal 2007.
  • Nelle ultime tre giornate la Fiorentina ha già eguagliato i successi delle 19 gare precedenti e insegue un raro bis di clean sheet.
  • La Lazio non vuole aprire l’anno con due ko di fila in A: sarebbe la prima volta dal 2019.
  • Viola in affanno lontano da casa: striscia di sconfitte esterne da spezzare e nessun successo finora in trasferta nel 2025/26.
  • Capitolo disciplina: sette espulsioni per la Lazio fin qui, più di quasi tutte in Europa.
  • Problema gol: in 9 partite su 18 la Lazio è rimasta all’asciutto, con qualche recente 0 alla voce reti.
  • Zaccagni, già ammonito col Napoli, è tra i più sanzionati del torneo dal 2021: nervi da gestire.
  • Kean ha segnato 3 volte nelle ultime 3 di A, ma tutte le 5 reti stagionali sono arrivate al Franchi: caccia al primo timbro esterno dell’annata.

Le statistiche stagionali di Lazio e Fiorentina

Numeri a confronto: stesse reti segnate (18) ma struttura diversa. La Lazio subisce meno (14 vs 28) e vanta 9 clean sheet contro i 3 della Fiorentina. Possesso: 50,8% biancoceleste, 53% viola. Tiri totali simili (156 Lazio, 171 Fiorentina), ma i capitolini centrano di più lo specchio (70 vs 60). Disciplina: 36 gialli Lazio, 40 Fiorentina; rossi 7 a 1. Occhio alle palle inattive e alla qualità dell’ultimo passaggio, con i viola più produttivi nei key pass.

Giocatori chiave: per la Lazio i migliori marcatori sono Zaccagni e Cancellieri (3), con Castellanos top assist a quota 3; Guendouzi il più ammonito (6) e Provedel già a 9 clean sheet. Nella Fiorentina in testa ai gol Mandragora e Kean (5), Fagioli guida gli assist (2), Pongracic è il più sanzionato (6 gialli), mentre de Gea ha firmato 3 clean sheet.

Lazio Fiorentina
Partite giocate 18 18
Vittorie / Pareggi / Sconfitte 6 / 6 / 6 2 / 6 / 10
Gol fatti / subiti 18 / 14 18 / 28
Possesso palla % 50,8 53,0
Tiri totali / tiri in porta 156 / 70 171 / 60
Clean sheet 9 3
Ammonizioni / Espulsioni 36 / 7 40 / 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Lazio-Fiorentina?

Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Lazio-Fiorentina?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Lazio-Fiorentina?

Simone Sozza. Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia; IV uomo: Crezzini; VAR: Pezzuto; AVAR: Prontera.

Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Napoli - Verona
Bologna - Atalanta
Torino - Udinese
Parma - Inter
Lazio - Fiorentina

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio