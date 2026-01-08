Lazio-Fiorentina, Pellegrini e Zaccagni contro Sozza: “Fermatevi, è imbarazzante”. Lotito insultato dai tifosi

Il rigore negato alla formazione biancocelesti fa discutere, Pellegrini e Zaccagni affrontano l’arbitro che risponde: “Siete voi imbarazzanti”. Sarri sconfortato anche per il mercato

Un episodio che farà discutere ancora a lungo. La Lazio si sente fortemente penalizzata già da diverse giornate e quello che è successo contro la Fiorentina rischia di accendere ancora di più la miccia della polemica. La mancata concessione del calcio di rigore per l’evidente trattenuta ai danni di Gila ha fatto arrabbiare anche i giocatori che hanno affrontato a muso duro Sozza già prima nel secondo tempo del match.

Il video dopo l’intervallo

I giocatori della Lazio hanno fatto capire subito all’arbitro Sozza la loro perplessità per la mancata concessione del rigore ai danni di Gila. Nel tunnel prima del secondo tempo è Zaccagni il primo a confrontarsi con il direttore di gara: “C’ha la porta davanti, viene tirato da dietro”, dice mimando quello che è successo. Ma il più arrabbiato di tutti è Pellegrini che arriva a muso duro: “Fermatevi ragazzi, fermatevi che è imbarazzante. Non è rigore quello?”. Sozza preferisce allontanarsi e dice: “Fermatevi voi, state esagerando”.

Sarri sconfortato tra arbitri e mercato

Maurizio Sarri sembra ormai quasi sconfortato. Il tecnico biancoceleste a fine partita ha protestato per il rigore non concesso ma non è sembrato come in altre occasioni dando a vedere quasi un senso di rassegnazione per quello che sta succedendo: “Gli episodi non ci girano a favore. Il rigore non dato nel primo tempo grida vendetta. I ragazzi sono frustrati da questa situazione e anche io ho un po’ di giramento ma è qualcosa sulla quale non possiamo influire”. E anche sul mercato il tecnico è sembrato piuttosto mogio: “Per il mercato dovete parlare con la società. Pensavo che Guendouzi fosse uno di quei 7-8 giocatori su cui porre le basi per il futuro. Ratkov? Non lo conosco”.

Lotito contestato dai tifosi

La rabbia dei tifosi della Lazio è stata rivolta all’arbitro Sozza ma da tempo è in atto una sorta di “guerra fredda” anche con il presidente Claudio Lotito. I biancocelesti, reduci dal blocco del mercato che gli ha impedito di fare movimenti in entrata in estate, sembrano stentare a mettersi all’opera anche in questa finestra di mercato con le cessioni di Castellanos e di Guendouzi che ora spaventano i tifosi. E una parte dei fan biancocelesti ieri ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti del presidente che è stato pesantemente contestato nel momento della sua uscita dallo stadio con insulti anche molto gravi.