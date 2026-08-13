Lotito ci ha preso gusto: dopo aver definito il colpo Frattesi, la Lazio punta Icardi per l’attacco. Contatti avviati con l'ex Inter: la strategia per superare l'ostacolo ingaggio

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L’appetito vien mangiando. Dopo il colpo Frattesi, Lotito ci ha preso gusto e punta anche Icardi. Il patron ha smentito i dubbi dei tifosi, che fino all’ultimo non credevano nell’arrivo del centrocampista dell’Inter, e ora vuole regalare un altro pezzo da novanta a Gattuso. Il 33enne attaccante argentino è attualmente svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Galatasaray: Maurito aspetta la chiamata giusta per tornare in pista e la Lazio ci pensa seriamente.

Lazio-Frattesi, è fatta: Lotito sorprende i tifosi

Bisogna riconoscerlo: quello di Frattesi è stato un gran colpo. E oggi si può dirlo senza timori di smentita: il centrocampista è un nuovo calciatore della Lazio. Nella giornata di ieri, quando l’affare si era già incanalato sui binari giusti, i tifosi temevano che da un momento all’altro potesse spuntare un ostacolo in grado di far saltare la trattativa. Nulla di tutto questo è successo.

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Lotito si è assicurato le prestazioni dell’ex Sassuolo a condizioni estremamente vantaggiose, considerando che fino a pochi mesi fa l’Inter lo valutava 30 milioni di euro. Il 26enne arriva in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto condizionato a 14 milioni in base al numero di presenze, oltre al 50% sulla futura rivendita destinato ai nerazzurri. In caso di permanenza nella Capitale a fine stagione, Frattesi, atteso per le visite mediche, firmerà un contratto di quattro anni.

Calciomercato Lazio, contatto per Icardi: Gattuso aspetta il bomber

In cima alla lista della spesa campeggia sempre il nome di Pinamonti, ma con il Sassuolo c’è distanza sulla valutazione del calciatore. Ecco allora che Icardi diventa molto più di un semplice piano B. Gattuso chiede infatti un animale d’area di rigore, un centravanti d’esperienza. E chi meglio dell’argentino, ex capitano di Inter e Galatasaray, autore di 280 gol in carriera, 124 dei quali con la maglia nerazzurra?

Un primo contatto con Maurito c’è già stato. L’attaccante ha ricevuto richieste anche da Argentina, Brasile e Arabia Saudita, ma non avrebbe chiuso le porte a un possibile ritorno in Serie A. Il problema, semmai, è l’ingaggio: a Istanbul Icardi guadagnava circa 10 milioni di euro a stagione e per convincerlo ad accettare la Lazio sarebbe necessario un sacrificio economico importante.

Icardi alla Lazio, Ratkov è l’ostacolo: la soluzione

Icardi non può pretendere lo stesso ingaggio percepito al Galatasaray, ma anche con una riduzione delle richieste la Lazio dovrebbe fare spazio a un investimento pesante. In teoria, a liberare un posto in attacco dovrebbe essere Ratkov, ma il 22enne serbo, acquistato lo scorso gennaio dal Salisburgo, continua a rifiutare le proposte ricevute.

Dopo il no alla Dinamo Mosca è arrivato anche quello al Southampton, complicando i piani della società biancoceleste. La soluzione nell’immediato potrebbe allora essere la cessione di Nuno Tavares. La partenza del terzino portoghese, attualmente fermo ai box per infortunio, permetterebbe infatti di liberare risorse e finanziare il colpo Icardi.