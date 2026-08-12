I biancocelesti stanno per concludere un affare importante che, tuttavia, non convince i tifosi. Sul fronte uscite, inoltre, c'è il rischio di perdere due pezzi pregiati

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Lazio accelera per Davide Frattesi e prova a regalare a Gennaro Gattuso un rinforzo importante per il centrocampo. La trattativa con l’Inter è entrata nel vivo dopo una nuova offerta biancoceleste, con un’intesa di massima sulla formula del trasferimento. Il nome dell’ex Sassuolo, però, non basta a spegnere lo scetticismo della tifoseria, abituata a vedere molte operazioni arenarsi sul più bello. Nel frattempo, il mercato potrebbe privare Gattuso anche di due elementi importanti come Alessio Romagnoli e Nuno Tavares. Una situazione che rende ancora più delicati i giorni che precedono l’inizio della nuova stagione.

Frattesi, la Lazio fa sul serio

La trattativa per Frattesi ha subito un’accelerazione nelle ultime ore, dopo l’apertura dell’Inter e una nuova proposta formulata dalla Lazio. L’operazione dovrebbe prevedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva intorno ai 15 milioni di euro. Restano da definire proprio le condizioni che dovranno far scattare l’obbligo e alcuni dettagli dell’accordo. Il centrocampista, che all’Inter ha trovato poco spazio, diventerebbe invece un elemento centrale nel progetto di Gattuso e tornerebbe nella città in cui è cresciuto calcisticamente.

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I tifosi: “Prima deve essere ufficiale”

Le notizie sull’imminente arrivo di Frattesi non hanno però convinto una parte della tifoseria laziale. Sui social prevale la prudenza, alimentata dalle tante trattative annunciate come vicine alla chiusura e poi saltate negli ultimi anni. “Finché non è ufficiale, non ci credo. Punto”, scrive un tifoso, mentre un altro ironizza: “Ogni estate Frattesi è a un passo, mi aspetto la brusca frenata entro stasera”. Il sentimento dominante è quello di chi preferisce aspettare la firma prima di considerare l’affare concluso, ricordando anche i precedenti di mercato della gestione Lotito.

Romagnoli, l’Atalanta fa sul serio

A complicare il quadro ci sono anche le possibili uscite. Alessio Romagnoli, dopo il mancato trasferimento all’Al-Sadd, sta valutando concretamente l’ipotesi Atalanta. A Bergamo ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore che lo conosce bene e che ne apprezza le caratteristiche. Il difensore vuole lasciare la Lazio e sarebbe disposto a rimanere in Serie A pur di interrompere il rapporto con il club biancoceleste. L’Atalanta, prima di affondare il colpo, dovrà però liberare spazio nel reparto: la decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Tavares, tra infortunio e mercato

Anche Nuno Tavares è finito tra i giocatori considerati sacrificabili dalla Lazio. Il portoghese è alle prese con un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutte le amichevoli del precampionato ed è rientrato a Roma dopo un controllo specialistico in patria. Oggi è atteso a Formello per una nuova valutazione, che servirà a stabilire i tempi di recupero. Sul mercato, dopo i sondaggi di Porto e Besiktas, non sono escluse nuove proposte: la Lazio valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, ma il 40% della cifra sarebbe destinato all’Arsenal. Gattuso rischia così di ritrovarsi con Frattesi in entrata e due possibili addii pesanti da gestire.