Lazio, Gattuso: con i tifosi è rottura, le ultime parole di Ringhio scatenano la contestazione, rimpianto Sarri

L'ex ct accusato di essere aziendalista oltre ogni pudore nel giustificare il deludente mercato dei biancocelesti, bufera sul web

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il suo approccio col Mondo Lazio era stato difficile sin dai primi giorni: da un lato era fresco il ricordo del flop con la nazionale italiana, dall’altro il ricorrere nel linguaggio ad archetipi stereotipati (“mettiamoci l’elmetto”) aveva da subito infastidito i tifosi ma per Gennaro Gattuso la situazione si sta facendo ancora più difficile. Dopo il sofferto successo in amichevole col Frosinone (2-1 con rete al 90′ di Zaccagni, autore di una doppietta) il commento di Ringhio in relazione al mercato non è piaciuto per niente ai fan laziali.

Gattuso l’aziendalista non piace

Come già aveva fatto in passato, Ringhio ha difeso l’operato della società a dispetto delle perplessità che sta suscitando l’operato del club in sede di acquisti. Il paragone con Sarri, che aveva sempre alzato la voce manifestando il suo dissenso su operazioni non condivise è impietoso.

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Le parole di Ringhio

Questo un estratto delle sue dichiarazioni che maggiormente ha infastidito i tifosi: “Ivanović? Il club ha provato di tutto, è stato raggiunto un accordo con il Benfica e ho parlato con il giocatore. Ha deciso per il Lens per il calcio di Champions League, cosa possiamo fare? Gimenez? Non voglio convincere i giocatori. lo non sono abituato a convincere i giocatori, nel calcio non si può promettere nulla. Se uno ha voglia deve venire e mettere l’elmetto che è quello di cui abbiamo bisogno quest’anno. Altrimenti é inutile”.Dia? Dà qualità”…Sono molto contento, sono felice, sono soddisfatto, sono orgoglioso”.

I tifosi scaricano Gattuso

Fioccano i commenti sul web: “Il servilismo è l’atteggiamento di chi si sottomette agli altri in modo umiliante. Si obbedisce o si accomoda la volontà dei potenti per paura o per interesse personale, perdendo la propria dignità.” e poi: “Quando ha detto”Dia ha qualità,momenti casco per terra dalle risate” e poi “Non mi aspettavo che in maniera così veloce riuscissi a smontare una vecchia idea di calcio. Sono orgoglioso…”…Hai iniziato ad allenare domani e sei orgoglioso? Gattuso, sei lo scaldapiedi perfetto di Iron” e anche: “Lotito cercava un allenatore e ha trovato un comunicato stampa con la barba”

C’è chi scrive: “Nutro disprezzo per il servilismo di Gattuso. E ne parlo come parlo di Floridi, Fabiani ecc. Ma chiaramente il problema resta sempre e solo uno: Claudio Lotito. Non vorrei essere frainteso” e poi: “Gattuso andasse ad allenare la Reggina di Roma e della Lazio non sa d non capisce niente” e ancora: “Servo di Lotito. Non parlare, taci almeno così non fai capire a tutti che non capisci niente”

Il web è scatenato: “Zitto, zerbino”, oppure: “Vai a casa con Lotito e Fabiani pls” e anche: “Che zerbino. Io la vedo dura quest’anno in che mani siamo finiti. 3 incompetenti che ci porteranno nel baratro!” e ancora: “Da Sarri a lui è masochismo” e anche: “Ogni parola pronunciata da Gattuso è sofferenza pura” e infine: “Lotito ha trovato l’allenatore perfetto”