Lazio, Gattuso e la sindrome da Calimero: non è uno scappato di casa ma con le big ha fallito, ricorda Lobotka?

Ringhio si sta prendendo le sue rivincite in biancoceleste dopo anni difficili ma non può dire che le sue vecchie esperienze sono state positive

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di trovare dopo sei giornate la Lazio al primo posto assieme all’Inter con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio. La abbassi chi pensava che anche stavolta Gattuso si era messo in un pasticcio dopo anni di delusioni e di risultati insoddisfacenti, terminati con il fallimento dell’operazione Mondiali con la Nazionale.

Da Zenica al primo posto

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L’avevamo lasciato annichilito nella notte di Zenica, quando non riuscì neanche a dire mi dimetto, lui che tra dimissioni ed esoneri ha già battuto diversi record in carriera, lo ritroviamo in testa al campionato con una squadra che non ha quasi fatto mercato (operazione Frattesi a parte), che non ha tifosi, che scioperano contro Lotito, e da cui era scappato un “maestro” come Sarri che si era arreso all’idea di poterla far rinascere.

Il metodo-Ringhio

E’ sicuaramente oggetto di studio come abbia fatto Gattuso in pochissimi mesi a ridare fiducia, entusiasmo e credibilità a una piazza depressa e a un gruppo che viene da anni di contestazioni e critiche. La sua Lazio gioca un calcio essenziale ma efficace. Ringhio ha saputo conquistare il cuore dei giocatori, è la cosa che gli riesce meglio. Si propone come il fratello maggiore più che come il responsabile dell’area tecnica, parla come se fosse il compagno di squadra anziano e non il tecnico e se ci scappa qualche parolaccia pazienza.

Ha rigenerato Mandas, Floriani, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Cancellieri e Noslin, ha tutelato il gruppo dicendo no a Icardi, è entrato nelle grazie di una tifoseria che l’ha contestato sin dal primo giorno, accusandolo di essere un aziendalista al servizio del presidente (nel migliore dei casi) e un tecnico scarso. Un trionfo, insomma. Lecito che oggi Gattuso voglia togliersi qualche sassolino dalle scarpe e le parole di ieri, dopo il successo sul Monza, vanno in questa direzione.

Lo sfogo di Gattuso

«Non ho lasciato tragedie, eppure sembro uno scappato di casa – ha detto – Sembra che ho fallito sempre. Pago la personalità che avevo da giocatore, ero sempre grintoso e indiavolato. Ma tutte le esperienze che ho fatto da allenatore sono state positive e mi hanno lasciato tanto. Ho fatto un cambiamento in questi anni, ci ho lavorato. Bisogna guardare i dati, viviamo in uno sport dove l’episodio ti condanna. Le mie sono state tutte esperienze positive. Poi va bene così, cavalchiamo l’onda, ci sto. Ma faccio questo mestiere con grande passione, ho il fuoco dentro e ho a che fare con gente per bene. Prima non mi divertivo come adesso, perché sono migliorato”.

Che sia migliorato è possibile ma la sindrome di Calimero che lo colpisce è palese. Ringhio con le big ha fallito, col Milan prima e col Napoli poi dove ignorò per un anno e mezzo Lobotka preferendogli Demme e facendo giocare il play ceco poco e fuori ruolo. Fallì la Champions per un punto, ricorda, ma con le squadre che aveva non doveva neanche ridursi all’ultima giornata. Il suo curriculum è davanti a tutti.

La carriera di Ringhio

Esonerato al Sion, la sua prima panchina, cacciato a Palermo, esonerato all’Ofi Creta, dimissionario al Pisa e al Milan, cacciato a Napoli Gattuso Iil25 maggio 2021 firma con la Fiorentina, ma dopo meno di un mese l’accordo viene sciolto dalle parti per divergenze tra Jorge Mendes e la società viola sul mercato. Lo prende il Tottenham che è costretto però a cambiare idea per l’insurrezione popolare dei tifosi che lo bollano come razzista e omofobo e fanno saltare la trattativa.

Resta fermo un anno e nel 2022 riparte da Valencia ma il 23 gennaio 2023 rescinde il contratto con la squadra al quattordicesimo posto in Liga con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Il 27 settembre 2023 viene chiamato dal Marsiglia, settimo in Ligue 1, per sostituire il dimissionario Marcelino. Viene esonerato il 20 febbraio 2024 con la squadra scivolata al nono posto dopo aver raccolto solo 21 punti in 16 partite. Poi l’Hajduk, dove pure rescinde il contratto e infine la triste avventura in azzurro.

Anche con l’Italia ha fatto i suoi errori, soprattutto nelle convocazioni per i playoff con la Bosnia, lasciando a casa tutti i (pochi) talentuosi e preferendo il gruppo che aveva scelto sin dall’inizio, più incline alla sua natura di Ringhio. Ma questo è il passato. Gattuso era e resta una persona speciale, per bene, un uomo vero. E alla Lazio, finalmente, sta dimostrando anche di essere un allenatore bravo.