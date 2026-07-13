La Lazio valuta l'opportunità James Rodriguez per aggiungere esperienza e leadership alla rosa di Gattuso. Intanto è ormai in chiusura l'arrivo del difensore olandese Doekhi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso continua a prendere forma tra suggestioni di mercato e rinforzi concreti. Il tecnico vuole costruire una squadra con maggiore personalità e sta valutando anche profili di grande esperienza internazionale. Tra questi c’è James Rodriguez, attualmente svincolato e nuovamente accostato ai biancocelesti. Il colombiano, però, arriva da un Mondiale 2026 ben al di sotto delle aspettative, mentre sul fronte difensivo è ormai vicinissimo l’arrivo di Danilho Doekhi.

James Rodriguez nel mirino della Lazio

Il nome di James Rodriguez è tornato d’attualità in casa Lazio. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il fantasista colombiano è tra i profili monitorati dal club biancoceleste per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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Il classe 1991 è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Minnesota United e rappresenta un’opportunità interessante anche dal punto di vista economico. La Lazio aveva già valutato il suo acquisto in passato e adesso, con costi decisamente più contenuti rispetto agli anni precedenti, la pista potrebbe tornare concreta. Per James, inoltre, la Serie A rappresenterebbe l’unico dei cinque principali campionati europei in cui non ha ancora giocato.

Gattuso cerca leadership, ma il Mondiale non ha convinto

L’eventuale arrivo di James Rodriguez risponderebbe soprattutto all’esigenza di inserire nello spogliatoio un giocatore di grande esperienza internazionale. Gattuso è alla ricerca di leader capaci di guidare il gruppo dentro e fuori dal campo, qualità che il colombiano ha dimostrato nel corso della sua carriera.

Le ultime prestazioni, però, invitano alla prudenza. Al Mondiale 2026 James è sempre partito titolare con la Colombia grazie alla fiducia del commissario tecnico Néstor Lorenzo, ma il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Pur disputando una buona gara contro il Portogallo nella fase a gironi, il trequartista ha chiuso la competizione senza gol e senza assist, numeri lontani da quelli che avevano caratterizzato le sue migliori esperienze internazionali.

Doekhi è a un passo: rinforzo concreto per la difesa

Se quella di James resta una suggestione, sul fronte difensivo la Lazio è invece pronta a chiudere un’operazione importante. Danilho Doekhi è ormai a un passo dal trasferimento in biancoceleste dopo essersi svincolato al termine della sua esperienza con l’Union Berlino.

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo e il difensore olandese potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime ore. Successivamente, una volta ottenuto il via libera definitivo, sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà alla Lazio.

La nuova Lazio prende forma tra esperienza e solidità

Il mercato biancoceleste sembra seguire una linea ben precisa. Da una parte Gattuso vuole aggiungere personalità e qualità tecnica con profili di grande esperienza come James Rodriguez; dall’altra la società lavora per garantire maggiore solidità difensiva con un giocatore affidabile come Doekhi.

Molto dipenderà anche dalla sostenibilità economica dell’eventuale operazione legata al colombiano, che resta un’opportunità da valutare con attenzione dopo un Mondiale poco brillante. Più avanzata, invece, la trattativa per Doekhi, destinato a essere uno dei primi rinforzi del nuovo corso biancoceleste. La Lazio prova così a costruire una squadra più equilibrata, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Gattuso un gruppo competitivo e ricco di personalità. Anche perché bisogna sopperire alla partenza di Gila e quella annunciata di Romagnoli: due pilastri della formazione capitolina.