Lazio, Gattuso parte col piede sbagliato per i tifosi, è già contestazione prima di cominciare

Nella conferenza di presentazione Ringhio non fa breccia tra i fan biancocelesti, l'ex ct giudicato troppo morbido con la società

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quel continuo ricorrere alle metafore belliche (“ci mettiamo l’elmetto”), retaggio della sua natura da “Ringhio”, le parole dolci nei confronti di Lotito, la pacata rassegnazione per un mercato che si preannuncia povero, lo scetticismo sulle sue qualità di tecnico, reduce peraltro da una lunga fila di insuccessi: per Gennaro Gattuso si preannuncia una strada in salita sin dal giorno della presentazione ufficiale a giudicare dalle reazioni dei tifosi sui social.

La coincidenza con gli Stati Generali

L’evento è andato in coincidenza con gli Stati Generali della Lazio al teatro Mazoni a due passi dalla storica sede del club, in via Col di Lana. Un appuntamento cerchiato in rosso nel calendario dei tifosi biancocelesti, nel quale ci sono stati molti interventi per discutere il presente e il futuro della società con una “proposta concreta” circa il ruolo dei laziali nel destino della squadra. Presenti anche Matteo D’Amico, Gabriele Pulici e Massimo Maestrelli, figli di Vincenzo D’Amico, Felice Pulici e Tommaso Maestrelli, vincitori dello Scudetto del 1974.

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I tifosi scettici su Gattuso

Fioccano le reazioni: “Va bene fare il tappetino ma così a 90 mi sembra un pochino troppo…Del resto chi decide di accettare un progetto del genere in un momento storico della Lazio così,tanto normale non mi sembra. Bah” e poi: “Fabiani e Gattuso non sanno parlare, non sanno esprimersi… Gattuso che sostiene la scelte della società… che pena” e anche: “Credo proprio che il ruolo di allenatore non vada confuso con quanto fatto da calciatore, un grande plauso e tanti ringraziamenti per il calciatore ma non all’altezza come uomo d’ordine e di tattica, bocciato”.

C’è chi scrive: “Solo un allenatore finito come Gattuso poteva accettare una società finita come la Lazio. Sarà un anno infernale e la lotta retrocessione è sempre più concreta” e poi: “Sempre le stesse parole… l’elmetto, il veleno!!! Uno dei più scarsi del panorama mondiale” e anche: “Ci interessano gli stati generali,non le parole di un sissignore” e ancora: “Gennaro, le tue dimissioni sarebbero capite e giustificate, non le chiediamo per la tua persona o per il tuo curriculum, le chiediamo perche lascerebbero ancor di piu la societa più sola che mai”.

Il web è scatenato: “Fabiani e Gattuso che parlano, chiamate un’esorcista” e poi: “Vibes da stagione tragicomica” e ancora: “Gattuso dura come da natale a Santo Stefano”, oppure: “Gattuso oggi ha dimostrato di essere uno zerbino, completamente prostrato alla società Lazio, più volte ha usato i termini ‘devo accettare’ ‘posso solo accettare’. Ha anche detto che è venuto proprio perché la Lazio sta nella m…” e infine: “Gli manca solo la scritta SALVE dietro, poi è uno zerbino completo”.