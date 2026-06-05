Lazio, Gattuso quasi come Sarri: incubo mercato a saldo zero, com’è andato il faccia a faccia con Lotito

Per il club biancoceleste si prospetta un'altra estate molto complicata: cosa prevede il blocco soft del mercato. Le quattro richieste di Ringhio alla società

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Il mercato estivo si prospetta ancora una volta in salita per la Lazio. Se un anno fa al club di Lotito fu imposto il blocco totale delle operazioni in entrata, ora Gattuso potrebbe essere fortemente condizionato da una campagna acquisti a saldo zero. Dal faccia a faccia tra l’ex ct della Nazionale e il patron sono emerse richieste ben precise per rinforzare l’organico, che però rischiano di non trovare riscontro concreto.

Lazio, mercato a saldo zero: che cosa significa

Non è ancora ufficiale, ma, come rivelato dal Corriere dello Sport, Lazio, Monza, Venezia e Sassuolo sono i quattro club di Serie A che rischiano il blocco soft del mercato, cioè quello a saldo zero. Significa che la società biancoceleste può sì muoversi sul mercato, ma senza spendere un euro in più rispetto a quanto incassato dalle cessioni. Torna d’attualità il parametro del costo del lavoro allargato, che misura il costo complessivo della gestione della squadra in rapporto ai ricavi del club. Nel dettaglio, per il mercato estivo 2026 la soglia è scesa da 0,8 a 0,7: se viene superata, scattano restrizioni che possono arrivare fino al blocco totale del mercato. La Lazio ci è già passata la scorsa stagione, quando era ancora in vigore il parametro dell’indice di liquidità, poi ribattezzato da Lotito “indice di stupidità”.

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Vertice Gattuso-Lotito: com’è andata

Archiviata l’esperienza al timone della Nazionale, Gattuso ha fatto tappa a Formello per prendere confidenza con il nuovo ambiente in vista dell’annuncio ufficiale. Nella serata di mercoledì, l’allenatore calabrese si è confrontato a cena con Lotito e il ds Fabiani, avanzando quattro richieste. Due le priorità assolute: l’acquisto di un centravanti e un sostituto in difesa all’altezza di Romagnoli, che – seppur con qualche mese di ritardo – approderà all’Al-Sadd in cambio di circa 3,5 milioni di euro. Ancora, un’alternativa a Zaccagni e un terzino destro. Al momento, come rivelato dal Messaggero, Ringhio avrebbe ricevuto rassicurazioni solo sul difensore, mentre per il resto bisognerà attendere il responso della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci.

Gattuso quasi come Sarri: le conseguenze sul mercato

Nel caso di Sarri, la Lazio ha avuto completamente le mani legate in entrata, anche se poi a gennaio il mercato si è sbloccato e sono stati ceduti due pezzi da novanta come Guendouzi e Castellanos. Con il mercato a saldo zero c’è più margine operativo, ma non è affatto semplice vendere e comprare senza aumentare la spesa complessiva. Ne sa qualcosa il Napoli, che a gennaio ha incontrato enormi difficoltà nell’operare con il blocco soft. Per finanziare gli acquisti, la Lazio potrebbe cedere altri big. Tre gli indiziati: Gila, in scadenza nel 2027 e su cui è forte proprio il Napoli, Rovella e Provedel. Zaccagni, Tavares e Cataldi, invece, sono considerati intoccabili.