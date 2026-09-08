Gattuso ha conquistato la vetta della classifica e il cuore dei tifosi della Lazio: la sua squadra è operaia e vincente. Sui social quanti complimenti per Ringhio

La Serie A, oltre a Inter e Roma, ha un’altra capolista. A sorpresa. È la Lazio di Rino Gattuso, alla terza vittoria in altrettante partite di campionato. Il tecnico calabrese ha smontato il lavoro di Sarri e costruito una Lazio operaia e vincente. Tifosi conquistati dal suo modo di allenare, sui social si sprecano i complimenti nei suoi confronti.

La Lazio di Gattuso, squadra di sostanza

Sono bastate tre partite a Rino Gattuso per dimenticare la brutta figura in Coppa Italia col Mantova, balzare in vetta alla classifica e riconquistare i tifosi laziali. Tre prove generose, ma anche di qualità. Tre vittorie meritate, che raccontano nei minimi particolari il lavoro svolto dall’allenatore calabrese, che col suo predecessore Maurizio Sarri ha molto poco in comune, praticamente nulla.

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Bada alla sostanza Gattuso, che nel post-gara del Friuli, dopo il 2-1 all’Udinese si è complimentato con i suoi calciatori, “perché lavorano in maniera incredibile” e con gli arbitri, “per come interpretano le partite“, perché “non si vedono più sceneggiate e perdite di tempo che ti fanno venir voglia di cambiare canale in tv“.

Gattuso ringrazia Lotito e smonta Sarri

Poi Gattuso ha rivolto un ringraziamento alla proprietà, a Claudio Lotito, che rimane e rimarrà nel mirino dei tifosi laziali, oggetto di una contestazione a oltranza. “Con lui ho un rapporto chiaro, ci piacciono le persone che parlano in faccia. Il presidente è molto intelligente, con grandissime difficoltà sul mercato abbiamo fatto più di quello che pensavamo potessimo fare. Ringrazio lui e il direttore Fabiani“.

E la vittoria a Udine non poteva non portare le firme di due volti nuovi di questa Lazio. Di Davide Frattesi, già leader e capocannoniere biancoceleste con tre gol in tre partite, e di Albert Gudmundsson, che all’esordio ha subito timbrato il cartellino segnando la rete della vittoria: “Loro e tutti i ragazzi che sono arrivati, Sutalo, Pinamonti, hanno voluto venire alla Lazio a tutti i costi. Gudmundsson? Fa quello che serve, fa tutto. Attaccante, esterno, sottopunta. Abbiamo cercato giocatori che si danno da fare, perché solo con la qualità non ci fai nulla“.

Il lavoro di Gattuso è chiaro. Puntare sulla mentalità e “smontare tutto” quello fatto in passato. “L’anno scorso si lavorava su un maestro del 4-3-3. Io ho scelto amichevoli di basso livello, perché non eravamo pronti. Sapevo che dovevo fare qualcosa di diverso. Non è stato facile, allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile“, ha commentato il tecnico.

Plebiscito social in favore di Ringhio

E sui social è già partita la crociata a favore di Gattuso. C’è chi lo preferisce “al sopravvalutato Sarri”, perché la sua Lazio “gioca mille volte meglio”, scrive ApocaFede. “Complimenti a Gattuso, ha smentito tutti quelli che dicevano che avrebbe fatto male“, commenta CristianSanapo7. Anche qualche tifoso del Milan lodano il momento di Gattuso: “Lui è in testa alla classifica, noi siamo andati a prendere il solito allenatore esotico“, scrive Critico Rossonero riferendosi ad Amorim.

Da Estrema Lazio arriva un “Dio ti benedica Rino“. Per Mauro Vari, però, le vittorie della Lazio sono solo merito dei giocatori: “L’allenatore quest’anno non c’entra nulla, zero, è solo merito dei giocatori“. Ma il suo parere si scontra con quello di Mondo Biancoceleste che spiega: “Tre partite, tre vittorie, 9 punti e vetta della classifica. Questa Lazio ha fame e Gattuso ha costruito un gruppo che sembra avere carattere, intensità e soprattutto tante soluzioni“.