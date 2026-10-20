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Come Gattuso si è preso la Lazio contro ogni pregiudizio e sta riscattando il teorema Italia

La Lazio non ne vuole sapere di smettere di sognare con Gattuso, capace di conquistare la vetta della classifica e realizzare ciò che non è riuscito a costruire da ct

2 min di lettura

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per senso della misura nessuno alza già l’asticella, ma la leadership di Gennaro Gattuso costituisce il presupposto del rendimento, in crescendo, della sua Lazio archiviata l’annata devastante chiusa tra contestazioni, obiettivi mancati e strappi vigorosi. La sua missione era risollevare le sorti di una squadra e un ambiente diversamente depressi. La sua cifra poteva attivare un circuito virtuoso, come oggi possiamo sussurrare. Certo, gli innesti giusti, in primis il buon Frattesi, hanno contribuito a rendere anche in campo le impartizioni e la visione di Ringhio, l’ex ct azzurro che anche oggi Gigi Buffon sceglierebbe. Con il 3-0 (di nuovo) imposto alla Juventus, in piena crisi, ha dimostrato che un record si può migliorare nel giro di una giornata di campionato, pure in trasferta, pure all’Allianz Stadium.

Lazio, la visione di Gattuso

Quei principi, che non era riuscito a imprimere da ct azzurro alla sua Nazionale, li ha portati nello spogliatoio biancoceleste. Con la vetta della classifica, al pari dell’Inter, e una sequenza di risultati positivi che contribuiscono ad allungare la striscia vincente. La Lazio ha vinto la sua sesta partita su sette in questa Serie A Enilive 2026/2027 proprio a Torino, segnando uno snodo campionato centrale.

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Bologna, Genoa, Udinese, Venezia, Monza e Juventus sono state sopraffatte, battute e il 2-2 con il Milan, costretto a rimontare dal 2-0 e a segnare un primato nel primato. Questa Lazio qui, contro ogni previsione, si scopre la squadra inattesa di questo inizio campionato.

Il record su record

Con 19 punti, 6 vittorie e un pari occupa la vetta della classifica con l’Inter a due dalla Roma, che rimane lì, in scia. Un autentico primato, un record per la società biancoceleste ma pure rinascita dopo i noti problemi societari, le traversie e il blocco mercato.

Rino ha saputo creare l’amalgama, il gruppo. Ha trasmesso i suoi valori, supportato dal suo organigramma come dal direttore sportivo Angelo Fabiani più una squadra che rivendicava attenzione, continuità a partire da Frattesi e Zaccagni, prima del 4-3-3. La cessione illustre di Mario Gila al Milan e la contestuale partenza di una colonna come Romagnoli verso l’Arabia con contropartita Sutalo che fa coppia con Provstgaard, coppia difensiva dai numeri da top. Oltre alle reti, agli assist e al possesso palla scommessa vinta fino ad ora. Grazie a Gattuso.

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