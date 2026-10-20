Per senso della misura nessuno alza già l’asticella, ma la leadership di Gennaro Gattuso costituisce il presupposto del rendimento, in crescendo, della sua Lazio archiviata l’annata devastante chiusa tra contestazioni, obiettivi mancati e strappi vigorosi. La sua missione era risollevare le sorti di una squadra e un ambiente diversamente depressi. La sua cifra poteva attivare un circuito virtuoso, come oggi possiamo sussurrare. Certo, gli innesti giusti, in primis il buon Frattesi, hanno contribuito a rendere anche in campo le impartizioni e la visione di Ringhio, l’ex ct azzurro che anche oggi Gigi Buffon sceglierebbe. Con il 3-0 (di nuovo) imposto alla Juventus, in piena crisi, ha dimostrato che un record si può migliorare nel giro di una giornata di campionato, pure in trasferta, pure all’Allianz Stadium.

Lazio, la visione di Gattuso

Quei principi, che non era riuscito a imprimere da ct azzurro alla sua Nazionale, li ha portati nello spogliatoio biancoceleste. Con la vetta della classifica, al pari dell’Inter, e una sequenza di risultati positivi che contribuiscono ad allungare la striscia vincente. La Lazio ha vinto la sua sesta partita su sette in questa Serie A Enilive 2026/2027 proprio a Torino, segnando uno snodo campionato centrale.