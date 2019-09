Lazio-Genoa 2019-2020, le probabili formazioni

La Lazio ospita il Genoa domenica alle ore 15 all'Olimpico. Dopo il ko con l'Inter, Simone Inzaghi cambierà qualcosa: Immobile torna dal 1', con lui in fianco in attacco Correa o Caicedo, in ballottaggio. A centrocampo tornano titolari Leiva e Lulic, in difesa riecco Radu.

Il Grifone in campo con Sanabria-Kouamé coppia offensiva e Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca sulla linea di centrocampo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Sanabria, Kouamé. All. Andreazzoli

SPORTAL.IT | 27-09-2019 13:12