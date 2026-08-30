Frattesi ancora decisivo: dopo aver steso il Bologna si ripete contro il Genoa e la Lazio vola al primo posto. Gattuso sorride a metà, De Rossi contestato dai tifosi del Grifone

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La Lazio vince ancora grazie a Frattesi e vola in testa alla classifica insieme a Inter, Milan e Juventus. Il centrocampista ha steso il Genoa all’Olimpico, rivelandosi un’arma preziosa per Gattuso, che però sorride soltanto a metà. Già, Ringhio ha perso Rovella per infortunio: saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità del problema. Si mette male, invece, per De Rossi, di nuovo ko e criticato sui social per una prova deludente e per i zero punti in classifica.

Lazio-Genoa: Frattesi ancora decisivo, Gattuso e Mancini esultano

Chissà se qualcuno, in casa Inter, qualche rimpianto lo nutre. Perché un Frattesi così farebbe comodo a tutti, anche a Chivu. Dopo aver deciso la trasferta di Bologna, il centrocampista arrivato dai nerazzurri a prezzo di saldo ha deciso anche la prima stagionale in Serie A nel deserto dell’Olimpico contro il Genoa. Schierato titolare, al minuto 25 Frattesi ha superato Bijlow con un preciso rasoterra su assist di Nuno Tavares. Gattuso, che già lo conosceva per averlo allenato in Nazionale, sta esaltando le sue capacità realizzative. E un sorriso lo avrà strappato anche a Mancini in vista della Nations League.

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Rovella ancora ko: infortunio al polpaccio e nuovo allarme

Ancora un infortunio per Rovella. Al 24enne di Segrate Gattuso aveva affidato le chiavi del centrocampo biancoceleste, con Frattesi e Taylor ai suoi lati. Ma la gara del classe 2001, che la Juventus acquistò proprio dal Genoa per 18 milioni di euro più 2 di bonus, è durata solo 37 minuti. Rovella è stato ancora una volta costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio destro che preoccupa Gattuso, ma anche il ct della Nazionale.

Una vera maledizione per il calciatore. La scorsa stagione, che avrebbe potuto essere quella della consacrazione grazie al sistema di gioco di Sarri, si era invece rivelata un incubo. Solo 11 le presenze in Serie A, per un totale di 512’ collezionati sui 990’ disponibili, mentre sono state 24 le partite saltate a causa della pubalgia prima e della rottura della clavicola poi. Ora un nuovo stop: la speranza è questa volta non sia lungo.

Genoa senza punti, De Rossi finisce nel mirino dei tifosi

Mentre Gattuso si gode la vetta della classifica, per De Rossi sono tempi duri sotto la Lanterna. La classifica è impietosa: zero punti. E i tifosi insorgono sui social. “Inguardabili”, scrive Giuseppe su Facebook. “Nessuna verticalizzazione, nessun tiro in porta, zero pressing… sveglia, questo atteggiamento non è da Grifoni!”, rincara Loris. “Molli, lenti, perdono tutti i duelli: sembrano in gita scolastica”, sostiene Bruno.

Silvana punge De Rossi: “Formazione sbagliata. Errare è umano, perseverare è diabolico”. Capitan Futuro è accusato dai tifosi di non aver dato idee e identità a una squadra non ritenuta comunque all’altezza. L’aria si fa sempre più pesante nella Genova rossoblù. Come in quella blucerchiata, del resto.