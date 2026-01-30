Lazio-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio–Genoa accende la 23a giornata di Serie A: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45. I biancocelesti sono 9° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 21 gol segnati, 19 subiti), i rossoblù 13° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti, 31 incassati). Una sfida di metà classifica dal peso specifico alto: Lazio in cerca di continuità europea, Genoa a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda.
Probabili formazioni
Si va verso una Lazio 4-3-3 con Provedel a protezione di una linea dove Lazzari e Marusic potrebbero agire larghi, con Gila e Provstgaard centrali. In mezzo, regia a Vecino, con Basic e Taylor mezzali; attenzione però alle opzioni Dele-Bashiru e Belahyane a gara in corso. Davanti, tridente che dovrebbe vedere Cancellieri e Zaccagni ai lati di Dia, ma non è escluso l’impiego di Noslin o Pedro sull’esterno. La Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: terzetto Marcandalli–Otoa–Vásquez, corsie a Norton-Cuffy e Martín; in regia Frendrup con Vitinha ed Ellertsson interni. In attacco, coppia Ekhator–Colombo, con alternative Ekuban e Cornet. Salvo sorprese dell’ultima ora (squalifiche incluse), gli equilibri potrebbero decidersi sugli esterni.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Difesa: Lazzari – Gila – Provstgaard – Marusic; Centrocampo: Basic – Vecino – Taylor; Attacco: Cancellieri – Dia – Zaccagni. V:Sport
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Difesa: Marcandalli – Otoa – Vásquez; Linea di centrocampo: Norton-Cuffy – Vitinha – Frendrup – Ellertsson – Martín; Attacco: Ekhator – Colombo. V:Sport
Gli indisponibili
Nell’elenco degli assenti, la Lazio dovrebbe fare a meno di Patric e Rovella, con Gigot ancora ai box: defezioni che potrebbero spingere verso conferme per Gila e Provstgaard dietro e qualche rotazione in mediana. In casa Genoa, fuori Siegrist e Grønbæk; in loro vece non è escluso più minutaggio per alternative come Leali tra i pali e Malinovskyi o Masini in mezzo. Restano da monitorare eventuali squalifiche dell’ultima ora.
- Lazio: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Rovella (problema muscolare)
- Genoa: Siegrist (frattura a un dito), Grønbæk (infortunio al polpaccio)
Le ultime partite giocate
Lazio altalenante tra pareggi e scivoloni interni, Genoa in crescita e più solido nelle gare a punteggio basso. I capitolini faticano a trovare il gol con continuità, i rossoblù hanno ritrovato risultati utili consecutivi.
Nelle ultime 5 partite la Lazio ha totalizzato 5 punti, mentre il Genoa ne ha raccolti 9. Questo il dettaglio dei risultati:
- Lazio
Lazio–Napoli 0-2; Lazio–Fiorentina 2-2; Verona–Lazio 0-1; Lazio–Como 0-3; Lecce–Lazio 0-0.
- Genoa
Genoa–Pisa 1-1; Milan–Genoa 1-1; Genoa–Cagliari 3-0; Parma–Genoa 0-0; Genoa–Bologna 3-2.
L’arbitro di Lazio-Genoa
Arbitra Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Rossi L. – Zingarelli. IV uomo: Dionisi. VAR: Camplone. AVAR: Guida. In stagione 2025/26 Zufferli ha diretto 10 gare in Serie A: 4 rigori concessi, 26 ammonizioni, 1 espulsione, 24 fuorigioco fischiati, circa 2.7 cartellini gialli di media a partita.
Statistiche interessanti
La storia recente pende dalla parte della Lazio, che arriva al confronto dopo una serie favorevole con porta inviolata contro il Genoa. I biancocelesti, però, hanno rallentato nelle ultime uscite e faticano a trovare la via del gol, mentre i rossoblù si presentano in fiducia, imbattuti da cinque turni e con una buona resa sulle palle inattive. Curiosità anche per il calendario: si gioca di venerdì, giorno in cui la Lazio vanta percentuali di vittoria elevate, a fronte di un Genoa storicamente coriaceo. Occhio ai dettagli: corner e punizioni potrebbero pesare, così come la capacità di verticalizzare con tempi giusti in un match che si preannuncia più tattico che spettacolare.
- La Lazio ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza incassare gol; il filotto di clean sheet ricorda quello storico contro il Perugia a cavallo del 2000.
- Il Genoa ha blindato la porta una sola volta nelle ultime 17 gare di A contro la Lazio, subendo in media 2.5 reti a partita nel periodo.
- A Roma non si pareggia da 15 incroci: nove successi Lazio e sei vittorie ospiti, con i biancocelesti vincenti in sette delle ultime nove.
- La Lazio non ha segnato nelle due gare più recenti di campionato; non resta a secco per tre di fila in A dal maggio 2021.
- Genoa imbattuto da cinque turni (2V, 3N): è la miglior striscia dalla sequenza di otto risultati utili consecutivi con Gilardino tra 2023 e 2024.
- Di venerdì il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare (6V, 4N), mentre la Lazio vince in questo giorno nel 68% dei casi (13 su 19, minimo due partite).
- Lazio ancora a secco su sviluppi di corner in questo campionato; il Genoa è invece top per reti su punizione, dirette e indirette.
- Poche verticalizzazioni: la Lazio ha la velocità di attacco diretto più bassa (1.55 m/s), e anche il Genoa predilige manovra e densità.
- Zaccagni ha segnato il suo primo gol in A contro il Genoa e ha colpito anche all’andata: mira il bis andata-ritorno come gli era riuscito col Cagliari lo scorso anno.
- Malinovskyi è entrato in tre gol nelle ultime quattro presenze (1 rete, 2 assist), tornando su numeri da 2021/22.
Le statistiche stagionali di Lazio e Genoa
La Lazio segna meno del Genoa (21 a 25) ma vanta difesa più ermetica (19 subiti contro 31) e più clean sheet (11 a 4). Possesso medio: 50.9% per i biancocelesti, 46.6% per i rossoblù. Tiri nello specchio in equilibrio (86 Lazio, 89 Genoa), con precisione simile. Il duello potrebbe decidersi sulle palle inattive e sulla qualità delle corsie esterne.
Giocatori chiave: per la Lazio il capocannoniere è Zaccagni (3) insieme a Cancellieri (3); miglior assistman Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni, Guendouzi (6); diversi biancocelesti hanno 1 rosso. Provedel guida con 11 clean sheet. Nel Genoa comanda Colombo (5 gol), miglior uomo-assist Martin (4); più ammonito Malinovskyi (7); espulsi in stagione Leali e Norton-Cuffy (1 ciascuno). Leali ha firmato 4 clean sheet.
|Lazio
|Genoa
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|7
|5
|Pareggi
|8
|8
|Sconfitte
|7
|9
|Gol segnati
|21
|25
|Gol subiti
|19
|31
|Media gol subiti/partita
|0.9
|1.4
|Possesso palla (%)
|50.9
|46.6
|Tiri nello specchio
|86
|89
|Precisione al tiro (%)
|46.2
|47.9
|Clean sheet
|11
|4
|Cartellini gialli
|45
|44
|Cartellini rossi
|7
|2
|Capocannoniere
|Zaccagni 3
|Colombo 5
|Top assistman
|Castellanos 3
|Martin 4
|Portiere clean sheet
|Provedel 11
|Leali 4
FAQ
- Quando si gioca Lazio-Genoa e a che ora?
-
Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45 (23a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Lazio-Genoa?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Lazio-Genoa?
-
Luca Zufferli; assistenti Rossi L. – Zingarelli; IV Dionisi; VAR Camplone; AVAR Guida.
