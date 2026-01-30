Virgilio Sport
Lazio-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Genoa di Serie A 2025-26, 23a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, statistiche

LazioGenoa accende la 23a giornata di Serie A: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45. I biancocelesti sono 9° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 21 gol segnati, 19 subiti), i rossoblù 13° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti, 31 incassati). Una sfida di metà classifica dal peso specifico alto: Lazio in cerca di continuità europea, Genoa a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda.


Probabili formazioni

Si va verso una Lazio 4-3-3 con Provedel a protezione di una linea dove Lazzari e Marusic potrebbero agire larghi, con Gila e Provstgaard centrali. In mezzo, regia a Vecino, con Basic e Taylor mezzali; attenzione però alle opzioni Dele-Bashiru e Belahyane a gara in corso. Davanti, tridente che dovrebbe vedere Cancellieri e Zaccagni ai lati di Dia, ma non è escluso l’impiego di Noslin o Pedro sull’esterno. La Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: terzetto MarcandalliOtoaVásquez, corsie a Norton-Cuffy e Martín; in regia Frendrup con Vitinha ed Ellertsson interni. In attacco, coppia EkhatorColombo, con alternative Ekuban e Cornet. Salvo sorprese dell’ultima ora (squalifiche incluse), gli equilibri potrebbero decidersi sugli esterni.

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Difesa: LazzariGilaProvstgaardMarusic; Centrocampo: BasicVecinoTaylor; Attacco: CancellieriDiaZaccagni.
  • Genoa (3-5-2): Bijlow; Difesa: MarcandalliOtoaVásquez; Linea di centrocampo: Norton-CuffyVitinhaFrendrupEllertssonMartín; Attacco: EkhatorColombo.
Gli indisponibili

Nell’elenco degli assenti, la Lazio dovrebbe fare a meno di Patric e Rovella, con Gigot ancora ai box: defezioni che potrebbero spingere verso conferme per Gila e Provstgaard dietro e qualche rotazione in mediana. In casa Genoa, fuori Siegrist e Grønbæk; in loro vece non è escluso più minutaggio per alternative come Leali tra i pali e Malinovskyi o Masini in mezzo. Restano da monitorare eventuali squalifiche dell’ultima ora.

  • Lazio: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Rovella (problema muscolare)
  • Genoa: Siegrist (frattura a un dito), Grønbæk (infortunio al polpaccio)

Le ultime partite giocate

Lazio altalenante tra pareggi e scivoloni interni, Genoa in crescita e più solido nelle gare a punteggio basso. I capitolini faticano a trovare il gol con continuità, i rossoblù hanno ritrovato risultati utili consecutivi.

Lazio ko x ok ko x
Genoa x x ok x ok

Nelle ultime 5 partite la Lazio ha totalizzato 5 punti, mentre il Genoa ne ha raccolti 9. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Lazio

Lazio–Napoli 0-2; Lazio–Fiorentina 2-2; Verona–Lazio 0-1; Lazio–Como 0-3; Lecce–Lazio 0-0.

  • Genoa

Genoa–Pisa 1-1; Milan–Genoa 1-1; Genoa–Cagliari 3-0; Parma–Genoa 0-0; Genoa–Bologna 3-2.

L’arbitro di Lazio-Genoa

Arbitra Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Rossi L. – Zingarelli. IV uomo: Dionisi. VAR: Camplone. AVAR: Guida. In stagione 2025/26 Zufferli ha diretto 10 gare in Serie A: 4 rigori concessi, 26 ammonizioni, 1 espulsione, 24 fuorigioco fischiati, circa 2.7 cartellini gialli di media a partita.

Statistiche interessanti

La storia recente pende dalla parte della Lazio, che arriva al confronto dopo una serie favorevole con porta inviolata contro il Genoa. I biancocelesti, però, hanno rallentato nelle ultime uscite e faticano a trovare la via del gol, mentre i rossoblù si presentano in fiducia, imbattuti da cinque turni e con una buona resa sulle palle inattive. Curiosità anche per il calendario: si gioca di venerdì, giorno in cui la Lazio vanta percentuali di vittoria elevate, a fronte di un Genoa storicamente coriaceo. Occhio ai dettagli: corner e punizioni potrebbero pesare, così come la capacità di verticalizzare con tempi giusti in un match che si preannuncia più tattico che spettacolare.

  • La Lazio ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza incassare gol; il filotto di clean sheet ricorda quello storico contro il Perugia a cavallo del 2000.
  • Il Genoa ha blindato la porta una sola volta nelle ultime 17 gare di A contro la Lazio, subendo in media 2.5 reti a partita nel periodo.
  • A Roma non si pareggia da 15 incroci: nove successi Lazio e sei vittorie ospiti, con i biancocelesti vincenti in sette delle ultime nove.
  • La Lazio non ha segnato nelle due gare più recenti di campionato; non resta a secco per tre di fila in A dal maggio 2021.
  • Genoa imbattuto da cinque turni (2V, 3N): è la miglior striscia dalla sequenza di otto risultati utili consecutivi con Gilardino tra 2023 e 2024.
  • Di venerdì il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare (6V, 4N), mentre la Lazio vince in questo giorno nel 68% dei casi (13 su 19, minimo due partite).
  • Lazio ancora a secco su sviluppi di corner in questo campionato; il Genoa è invece top per reti su punizione, dirette e indirette.
  • Poche verticalizzazioni: la Lazio ha la velocità di attacco diretto più bassa (1.55 m/s), e anche il Genoa predilige manovra e densità.
  • Zaccagni ha segnato il suo primo gol in A contro il Genoa e ha colpito anche all’andata: mira il bis andata-ritorno come gli era riuscito col Cagliari lo scorso anno.
  • Malinovskyi è entrato in tre gol nelle ultime quattro presenze (1 rete, 2 assist), tornando su numeri da 2021/22.

Le statistiche stagionali di Lazio e Genoa

La Lazio segna meno del Genoa (21 a 25) ma vanta difesa più ermetica (19 subiti contro 31) e più clean sheet (11 a 4). Possesso medio: 50.9% per i biancocelesti, 46.6% per i rossoblù. Tiri nello specchio in equilibrio (86 Lazio, 89 Genoa), con precisione simile. Il duello potrebbe decidersi sulle palle inattive e sulla qualità delle corsie esterne.

Giocatori chiave: per la Lazio il capocannoniere è Zaccagni (3) insieme a Cancellieri (3); miglior assistman Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni, Guendouzi (6); diversi biancocelesti hanno 1 rosso. Provedel guida con 11 clean sheet. Nel Genoa comanda Colombo (5 gol), miglior uomo-assist Martin (4); più ammonito Malinovskyi (7); espulsi in stagione Leali e Norton-Cuffy (1 ciascuno). Leali ha firmato 4 clean sheet.

Lazio Genoa
Partite giocate 22 22
Vittorie 7 5
Pareggi 8 8
Sconfitte 7 9
Gol segnati 21 25
Gol subiti 19 31
Media gol subiti/partita 0.9 1.4
Possesso palla (%) 50.9 46.6
Tiri nello specchio 86 89
Precisione al tiro (%) 46.2 47.9
Clean sheet 11 4
Cartellini gialli 45 44
Cartellini rossi 7 2
Capocannoniere Zaccagni 3 Colombo 5
Top assistman Castellanos 3 Martin 4
Portiere clean sheet Provedel 11 Leali 4

FAQ

Quando si gioca Lazio-Genoa e a che ora?

Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45 (23a giornata di Serie A).

Dove si gioca Lazio-Genoa?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Lazio-Genoa?

Luca Zufferli; assistenti Rossi L. – Zingarelli; IV Dionisi; VAR Camplone; AVAR Guida.

Lazio-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

