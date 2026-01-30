Lazio-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Genoa di Serie A 2025-26, 23a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, statistiche

Lazio–Genoa accende la 23a giornata di Serie A: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45. I biancocelesti sono 9° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 7 sconfitte; 21 gol segnati, 19 subiti), i rossoblù 13° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti, 31 incassati). Una sfida di metà classifica dal peso specifico alto: Lazio in cerca di continuità europea, Genoa a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda.

Probabili formazioni

Si va verso una Lazio 4-3-3 con Provedel a protezione di una linea dove Lazzari e Marusic potrebbero agire larghi, con Gila e Provstgaard centrali. In mezzo, regia a Vecino, con Basic e Taylor mezzali; attenzione però alle opzioni Dele-Bashiru e Belahyane a gara in corso. Davanti, tridente che dovrebbe vedere Cancellieri e Zaccagni ai lati di Dia, ma non è escluso l’impiego di Noslin o Pedro sull’esterno. La Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: terzetto Marcandalli–Otoa–Vásquez, corsie a Norton-Cuffy e Martín; in regia Frendrup con Vitinha ed Ellertsson interni. In attacco, coppia Ekhator–Colombo, con alternative Ekuban e Cornet. Salvo sorprese dell’ultima ora (squalifiche incluse), gli equilibri potrebbero decidersi sugli esterni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Difesa: Lazzari – Gila – Provstgaard – Marusic; Centrocampo: Basic – Vecino – Taylor; Attacco: Cancellieri – Dia – Zaccagni.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Difesa: Marcandalli – Otoa – Vásquez; Linea di centrocampo: Norton-Cuffy – Vitinha – Frendrup – Ellertsson – Martín; Attacco: Ekhator – Colombo.

Gli indisponibili

Nell’elenco degli assenti, la Lazio dovrebbe fare a meno di Patric e Rovella, con Gigot ancora ai box: defezioni che potrebbero spingere verso conferme per Gila e Provstgaard dietro e qualche rotazione in mediana. In casa Genoa, fuori Siegrist e Grønbæk; in loro vece non è escluso più minutaggio per alternative come Leali tra i pali e Malinovskyi o Masini in mezzo. Restano da monitorare eventuali squalifiche dell’ultima ora.

Lazio: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Rovella (problema muscolare)

: (infortunio al polpaccio), (infortunio alla caviglia), (problema muscolare) Genoa: Siegrist (frattura a un dito), Grønbæk (infortunio al polpaccio)

Le ultime partite giocate

Lazio altalenante tra pareggi e scivoloni interni, Genoa in crescita e più solido nelle gare a punteggio basso. I capitolini faticano a trovare il gol con continuità, i rossoblù hanno ritrovato risultati utili consecutivi.

Lazio ko x ok ko x Genoa x x ok x ok

Nelle ultime 5 partite la Lazio ha totalizzato 5 punti, mentre il Genoa ne ha raccolti 9. Questo il dettaglio dei risultati:

Lazio

Lazio–Napoli 0-2; Lazio–Fiorentina 2-2; Verona–Lazio 0-1; Lazio–Como 0-3; Lecce–Lazio 0-0.

Genoa

Genoa–Pisa 1-1; Milan–Genoa 1-1; Genoa–Cagliari 3-0; Parma–Genoa 0-0; Genoa–Bologna 3-2.

L’arbitro di Lazio-Genoa

Arbitra Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Rossi L. – Zingarelli. IV uomo: Dionisi. VAR: Camplone. AVAR: Guida. In stagione 2025/26 Zufferli ha diretto 10 gare in Serie A: 4 rigori concessi, 26 ammonizioni, 1 espulsione, 24 fuorigioco fischiati, circa 2.7 cartellini gialli di media a partita.

Statistiche interessanti

La storia recente pende dalla parte della Lazio, che arriva al confronto dopo una serie favorevole con porta inviolata contro il Genoa. I biancocelesti, però, hanno rallentato nelle ultime uscite e faticano a trovare la via del gol, mentre i rossoblù si presentano in fiducia, imbattuti da cinque turni e con una buona resa sulle palle inattive. Curiosità anche per il calendario: si gioca di venerdì, giorno in cui la Lazio vanta percentuali di vittoria elevate, a fronte di un Genoa storicamente coriaceo. Occhio ai dettagli: corner e punizioni potrebbero pesare, così come la capacità di verticalizzare con tempi giusti in un match che si preannuncia più tattico che spettacolare.

La Lazio ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa senza incassare gol; il filotto di clean sheet ricorda quello storico contro il Perugia a cavallo del 2000.

Il Genoa ha blindato la porta una sola volta nelle ultime 17 gare di A contro la Lazio, subendo in media 2.5 reti a partita nel periodo.

A Roma non si pareggia da 15 incroci: nove successi Lazio e sei vittorie ospiti, con i biancocelesti vincenti in sette delle ultime nove.

La Lazio non ha segnato nelle due gare più recenti di campionato; non resta a secco per tre di fila in A dal maggio 2021.

Genoa imbattuto da cinque turni (2V, 3N): è la miglior striscia dalla sequenza di otto risultati utili consecutivi con Gilardino tra 2023 e 2024.

Di venerdì il Genoa è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare (6V, 4N), mentre la Lazio vince in questo giorno nel 68% dei casi (13 su 19, minimo due partite).

Lazio ancora a secco su sviluppi di corner in questo campionato; il Genoa è invece top per reti su punizione, dirette e indirette.

Poche verticalizzazioni: la Lazio ha la velocità di attacco diretto più bassa (1.55 m/s), e anche il Genoa predilige manovra e densità.

Zaccagni ha segnato il suo primo gol in A contro il Genoa e ha colpito anche all'andata: mira il bis andata-ritorno come gli era riuscito col Cagliari lo scorso anno.

Malinovskyi è entrato in tre gol nelle ultime quattro presenze (1 rete, 2 assist), tornando su numeri da 2021/22.

Le statistiche stagionali di Lazio e Genoa

La Lazio segna meno del Genoa (21 a 25) ma vanta difesa più ermetica (19 subiti contro 31) e più clean sheet (11 a 4). Possesso medio: 50.9% per i biancocelesti, 46.6% per i rossoblù. Tiri nello specchio in equilibrio (86 Lazio, 89 Genoa), con precisione simile. Il duello potrebbe decidersi sulle palle inattive e sulla qualità delle corsie esterne.

Giocatori chiave: per la Lazio il capocannoniere è Zaccagni (3) insieme a Cancellieri (3); miglior assistman Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni, Guendouzi (6); diversi biancocelesti hanno 1 rosso. Provedel guida con 11 clean sheet. Nel Genoa comanda Colombo (5 gol), miglior uomo-assist Martin (4); più ammonito Malinovskyi (7); espulsi in stagione Leali e Norton-Cuffy (1 ciascuno). Leali ha firmato 4 clean sheet.

Lazio Genoa Partite giocate 22 22 Vittorie 7 5 Pareggi 8 8 Sconfitte 7 9 Gol segnati 21 25 Gol subiti 19 31 Media gol subiti/partita 0.9 1.4 Possesso palla (%) 50.9 46.6 Tiri nello specchio 86 89 Precisione al tiro (%) 46.2 47.9 Clean sheet 11 4 Cartellini gialli 45 44 Cartellini rossi 7 2 Capocannoniere Zaccagni 3 Colombo 5 Top assistman Castellanos 3 Martin 4 Portiere clean sheet Provedel 11 Leali 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Lazio-Genoa e a che ora? Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45 (23a giornata di Serie A). Dove si gioca Lazio-Genoa? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Genoa? Luca Zufferli; assistenti Rossi L. – Zingarelli; IV Dionisi; VAR Camplone; AVAR Guida.