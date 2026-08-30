Lazio-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Genoa di Serie A 2026-27, 2ª giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Lazio–Genoa accende la 2ª giornata della Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 30 agosto 2026 alle ore 20.45. È una sfida da slancio in avvio di torneo: biancocelesti in fiducia dopo il colpo esterno, rossoblù chiamati a invertire subito la rotta.

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Probabili formazioni di Lazio-Genoa

Indicazioni della vigilia verso una Lazio in continuità col 4-3-3: Mandas dovrebbe essere confermato tra i pali, con Floriani Mussolini e Pedraza ai lati e la coppia Doekhi–Provstgaard al centro. In mezzo, regia a Rovella, con Frattesi incursore e Taylor mezzala di governo; davanti, si va verso Isaksen, Dia, Zaccagni. Qualche defezione pesa: out Patric, Marusic, Gigot, Cataldi, Dele-Bashiru. Nel Genoa probabile 3-4-2-1: retroguardia con Marcandalli, Østigård, Vásquez; corsie a Norton-Cuffy ed Ellertsson, cerniera Frendrup–Sow. Sulla trequarti ballottaggio ma Baldanzi e Vitinha partirebbero favoriti alle spalle di Colombo. Restano indisponibili Traoré e Havel. Nessuno squalificato atteso allo stato.

Lazio (4-3-3): Mandas ; Floriani Mussolini , Doekhi , Provstgaard , Pedraza ; Frattesi , Rovella , Taylor ; Isaksen , Dia , Zaccagni .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Gli indisponibili di Lazio-Genoa

La Lazio arriva con una lista corposa di assenze in difesa e a centrocampo, che potrebbe ridurre le rotazioni dalla panchina ma non stravolgere l’impianto iniziale. Il Genoa deve rinunciare a pedine utili tra trequarti e attacco: scelte quasi obbligate per il pacchetto offensivo, dove la qualità dei titolari sarà determinante nei momenti chiave.

Lazio – Patric (infortunio alla caviglia), Marusic (infortunio alla coscia), Gigot (problema alla schiena), Cataldi (infortunio all’inguine), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Furlanetto (rottura del legamento crociato anteriore), Bordon (frattura al piede).

– (infortunio alla caviglia), (infortunio alla coscia), (problema alla schiena), (infortunio all’inguine), (infortunio alla coscia), (rottura del legamento crociato anteriore), (frattura al piede). Genoa – Traoré (infortunio all’inguine), Havel (infortunio all’inguine), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore), Venturino (infortunio al ginocchio).

Le ultime partite giocate

Avvio in chiaroscuro per le due squadre: la Lazio ha debuttato con un successo esterno di misura, il Genoa ha pagato dazio all’esordio casalingo. Segnali incoraggianti per i biancocelesti nella tenuta difensiva, rossoblù chiamati a capitalizzare meglio il possesso.

Lazio

Bologna-Lazio 0-1

Genoa

Genoa-Napoli 0-2

L’arbitro di Lazio-Genoa

La gara sarà diretta da Feliciani, assistenti Mastrodonato – Fontani; IV ufficiale Mariani; al VAR Abisso, AVAR Cosso. Designazione di esperienza, con una squadra VAR di livello. Le statistiche dettagliate di stagione per l’arbitro non sono al momento disponibili.

Statistiche interessanti

Storicamente la sfida racconta equilibri che si sono ribaltati nel recente passato: la Lazio ha infilato una lunga serie positiva contro il Genoa, spesso senza mezze misure all’Olimpico. I biancocelesti inseguono il bis di vittorie per partire forte e dare continuità alla nuova identità, mentre il Genoa cerca di frenare la striscia negativa e di capitalizzare la sua pressione alta vista all’esordio. Occhi su Frattesi, subito decisivo all’inizio della sua avventura in biancoceleste, e su Colombo, che ha già colpito la Lazio in passato e punta a entrare nella storia dei giovani marcatori italiani. Anche i trend recenti dicono che a Roma si vede spesso un risultato pieno: i pareggi qui sono merce rara. Sulla carta, intensità e transizioni saranno fattori chiave: la gestione delle seconde palle e la qualità sulla trequarti potrebbero indirizzare il punteggio.

Serie favorevole: la Lazio ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Genoa , inclusi gli ultimi cinque incroci.

ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il , inclusi gli ultimi cinque incroci. Tradizione antica: il Genoa resta la squadra con più successi storici in A contro la Lazio (38) e più reti segnate ai biancocelesti (149).

resta la squadra con più successi storici in A contro la (38) e più reti segnate ai biancocelesti (149). Olimpico senza compromessi: negli ultimi 16 confronti a Roma nessun pareggio; dieci volte ha festeggiato la Lazio .

. Momento rossoblù: il Genoa arriva da tre ko in fila in A; l’ultima serie di quattro risale al 2021, con la quarta proprio contro la Lazio .

arriva da tre ko in fila in A; l’ultima serie di quattro risale al 2021, con la quarta proprio contro la . Partenza sprint: la Lazio può vincere le prime due di campionato per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni.

può vincere le prime due di campionato per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni. Rischio bis: il Genoa ha perso all’esordio e vuol evitare due sconfitte nelle prime due, evento raro negli ultimi anni.

ha perso all’esordio e vuol evitare due sconfitte nelle prime due, evento raro negli ultimi anni. Debutto casa biancoceleste: quattro successi nelle ultime cinque prime interne di A per la Lazio .

. Pressione alta: il Genoa ha primeggiato nei recuperi offensivi alla 1ª giornata, mentre la Lazio è rimasta tra le meno aggressive nel dato.

ha primeggiato nei recuperi offensivi alla 1ª giornata, mentre la è rimasta tra le meno aggressive nel dato. Subito decisivo: Frattesi ha timbrato all’esordio in A con la Lazio ; in biancoceleste, pochi hanno segnato nelle prime due presenze stagionali.

ha timbrato all’esordio in A con la ; in biancoceleste, pochi hanno segnato nelle prime due presenze stagionali. Record giovane: Colombo insegue il traguardo di andare a segno in cinque diverse stagioni di A tra i nati dal 2002 in poi.

Le statistiche stagionali di Lazio e Genoa

Numeri alla mano: possesso medio Lazio 41,3%, Genoa 46%. Biancocelesti più cinici (8 tiri, un gol) e già un clean sheet; rossoblù propositivi (6 tiri) ma puniti nelle transizioni (13 conclusioni concesse). Pressioni: PPDA Lazio 11,7 contro 15,7 del Genoa. Disciplina: 4 gialli ai laziali, 2 per i rossoblù.

Giocatori: per la Lazio ha segnato Frattesi (1), assist di Dia (1). Ammonizioni a Cancellieri, Dia, Floriani Mussolini, Provstgaard. Portiere: Mandas 1 clean sheet. Per il Genoa nessun marcatore all’attivo finora; ammoniti Sabelli e Østigård; Bijlow ancora a secco di clean sheet.

Lazio Genoa Partite giocate 1 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 1 0 Gol subiti 0 2 Clean sheet 1 0 Possesso palla (%) 41,3 46,0 Tiri totali 8 6 Tiri concessi 14 13 PPDA 11,7 15,7 Cartellini gialli 4 2

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FAQ Quando si gioca Lazio-Genoa e a che ora inizia? Lazio-Genoa si gioca domenica 30 agosto 2026 con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dove si gioca Lazio-Genoa? La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Genoa? L’arbitro è Feliciani, assistenti Mastrodonato–Fontani; IV Mariani; VAR Abisso; AVAR Cosso.