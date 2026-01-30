Lazio-Genoa, rigore e proteste furibonde contro il Var. Marelli chiarisce, Hernanes spiazzato: “Non è più calcio”

L'intervento del Var spinge Zufferli a concedere un penalty molto dubbio ai padroni di casa nel silenzio di un Olimpico semi-deserto. Il 'Profeta' incredulo in diretta tv

L’anticipo della 23esima giornata di Serie A tra Lazio e Genoa si accende all’inizio del secondo tempo, quando un rigore concesso ai padroni di casa dopo l’intervento del Var scatena il putiferio. De Rossi infuriato, sui social esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Nel silenzio di un Olimpico semi-deserto a causa della contestazione contro Lotito, Zufferli punisce un tocco di mano di Martin: Marelli fa chiarezza, ma Hernanes è incredulo in diretta tv.

Lazio-Genoa: Martin tocca col braccio, è rigore

Al minuto 52’ l’episodio che cambia il corso della sfida tra Lazio e Genoa. Sul punteggio di 0-0, Isaksen penetra in area, arriva sul fondo e prova a mettere in mezzo: il pallone tocca prima Ostigard, intervenuto in scivolata, e poi rimbalza sul braccio di Martin.

Una carambola che Zufferli non punisce, ma poi entra in azione il Var che richiama il direttore di gara al monitor. Dopo una revisione anche piuttosto lunga, il fischietto comunica ai pochi presenti che il tocco in area del difensore della squadra rossoblù è “punibile”, per cui viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l’eterno Pedro, che sblocca il risultato.

La reazione di De Rossi, Marelli chiarisce

La decisione finale di Zufferli ha scatenato le proteste del Genoa. Capitan Vasquez ha inutilmente provato a convincere l’arbitro a tornare sui suoi passi, mentre le telecamere hanno catturato la reazione di un infastidito De Rossi. La dinamica dell’azione, la velocità con cui si è sviluppata e la vicinanza di Martin a Isaksen e Ostigard non sono stati facile da valutare.

Chiamato in causa, l’esperto di Dazn ed ex arbitro Luca Marelli ha spiegato: “Si tratta di un episodio molto complicato. Il braccio di Martin è molto largo, oltre la figura. Un braccio così largo è punibile”.

Hernanes spiazzato dal rigore concesso dal Var

Nonostante i suoi trascorsi alla Lazio, Hernanes – al commento tecnico suDazn – non è affatto d’accordo con quanto sancito dal direttore di gara. E lo dice senza girarci certo intorno: “Rispetto molto le parole di Marelli e capisco il regolamento. Ma questo non può essere rigore”.

Il Profeta motiva il suo pensiero: “Il giocatore non ha intenzione di colpire la palla con il braccio, sono dinamiche del calcio. È un rimpallo, non può essere mai rigore”. Quindi la sentenza: “Questo non è più calcio, il regolamento è da cambiare”.