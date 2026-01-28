Nella Lazio è giallo Romagnoli, salta l’allenamento e mette il club all’angolo: due strade per Lotito   

Il difensore ha mancato al seduta pomeridiana e dalla società non sono arrivate spiegazioni: la sensazione è che le parti siano arrivate al punto di rottura

È giallo Romagnoli in casa Lazio: il difensore, in rotta con la società per la mancata cessione all’Al-Sadd, non si è presentato all’allenamento pomeridiano. La dirigenza non ha fornito spiegazioni, la sensazione è che il gesto possa portare alla rottura definitiva tra le parti: il presidente Claudio Lotito è davanti a un bivio.

Che fine ha fatto Alessio Romagnoli? Presente all’allenamento mattutino della Lazio insieme agli altri compagni, il difensore ha poi saltato la seduta pomeridiana. Un’assenza, la sua, che non è stata motivata in alcun modo dalla dirigenza biancoceleste: il Corriere dello Sport riporta un’indiscrezione riguardante un presunto problema muscolare, ma dalla società al momento non sono arrivate conferme. La sensazione è che Romagnoli e la Lazio siano arrivati a un punto di rottura.

L’Al-Sadd e lo scontro con Lotito

Prima della partita di Lecce, infatti, Romagnoli era stato di fatto ceduto dalla Lazio all’Al-Sadd, club qatariota dove il difensore avrebbe percepito 18 milioni di euro complessivi per le prossime tre stagioni. Alla società di Claudio Lotito sarebbero andati invece 9 milioni di euro per il cartellino: una soluzione economicamente felice per entrambe le parti, soprattutto per Romagnoli, deluso dal comportamento del club che per mesi ha rimandato il suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2027.

La (moderata) protesta di Maurizio Sarri, di certo non felice di perdere il leader della difesa, ha poi spinto Lotito a fare marcia indietro e a bloccare l’operazione, generando però il malcontento di Romagnoli.

Un bivio per Lotito

L’assenza all’allenamento di oggi, se non fosse giustificata dalla società, porterebbe il contrasto tra Romagnoli e la Lazio ad un nuovo livello. Lotito si troverebbe davanti a un bivio: potrebbe scegliere di accontentare il giocatore – l’Al-Sadd è ancora in attesa, anche se ha assicurato che lo sarà per poco – recuperando quindi introiti dalla cessione ma creando ulteriori dissapori con Sarri; oppure tenere duro e trattenere controvoglia il difensore, condannando però la Lazio alla gestione di un giocatore scontento e chissà quanto utile al lavoro dell’allenatore.

Al momento una cosa appare certa: difficilmente Romagnoli sarà titolare nella partita con il Genoa in programma venerdì sera all’Olimpico.