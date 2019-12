Lazio, grande paura per Milinkovic-Savic dopo il gol alla Juve

Derubato mentre segna alla Juventus. E’ stato un sabato dolceamaro per Sergej Milinkovic-Savic: secondo quanto riporta Il Messaggio, tre ladri hanno svaligiato la sua villa a Formello, mentre il centrocampista serbo era in campo all’Olimpico contro i bianconeri.

Il colpo, riporta il quotidiano capitolino, è stato studiato nei minimi dettagli in previsione dell’assenza della stella dei biancocelesti nella serata di sabato: l’abitazione è stata messa a soqquadro, sono stati portati via orologi di valore ed altri oggetti preziosi per un valore complessivo di 100mila euro più contanti per 5mila euro.

I banditi sono stati però ripresi dalle videocamere di sorveglianza e le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per recuperare le refurtiva.

I ladri sono entrati in azione proprio mentre Milinkovic-Savic andava a segno al 74′, realizzando il gol del sorpasso sulla Juventus: i banditi si sono introdotti dalla finestra di uno dei bagni.

In casa non c’era nessuno: sono stati sottratti quattro modelli Rolex e un costoso Hublot per un valore complessivo da 100mila euro. Il giocatore, visibilmente sconvolto all’arrivo dei carabinieri, ha fornito ai militari le immagini dell’impianto di videosorveglianza .

Milinkovic-Savic era stato derubato anche lo scorso settembre, quando subì il furto della sua Fiat 500 Abarth, un’auto immatricolata e acquistata in Germania.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 10:10