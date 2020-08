La Lazio ha messo gli occhi sull’attaccante del Bournemouth Joshua King, in scadenza di contratto nel giugno 2021.

Secondo quanto riporta il Sun gli uomini di mercato della società biancoceleste, a caccia di rinforzi per il reparto offensivo, hanno allacciato i primi contatti per l’attaccante norvegese, 28 anni, a segno 6 volte in questa stagione in Premier League. King, cercato anche dal Manchester United, viene valutato 30 milioni di euro.

OMNISPORT | 10-08-2020 08:49