Lazio, idea per blindare Luis Alberto

Il segreto della Lazio rivelazione del campionato e in corsa per lo scudetto fino alla sospensione forzata della Serie A risiede in un attacco esplosivo, sia alla voce centravanti che a quella trequartisti. Tra i trascinatori della squadra di Inzaghi ci sono Luis Alberto, impostato da mezzala, ma anche Joaquin Correa, che si alterna nel ruolo di mezzapunta e di spalla di Immobile.

Ebbene, il rendimento dell'ex sampdoriano avrebbe stuzzicato l'interesse delle big d'Europa e in particolare del Liverpool, che secondo 'Il Messaggero' sarebbe pronto a sferrare un attacco in grado da far tremare il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che pure ha blindato Correa con una clausola rescissoria da 80 milioni.

Non troppi comunque per i campioni d'Europa uscenti, che potrebbero anche scegliere di rinunciare al 30% della futura rivendita su Luis Alberto, ceduto proprio dai Reds alla Lazio nell'estate 2016.

Potrebbe toccare alla Lazio capire se cogliere l'occasione per assicurarsi la permanenza dello spagnolo…

SPORTAL.IT | 24-04-2020 23:35