Lazio, il calvario di Durmisi: 'È tutta colpa mia'

Il mercato invernale della Lazio è volto alla ricerca di un esterno destro difensivo, in grado di giocare a tutta fascia, che prenda il posto del partente Basta e del deludente Marusic. Le opzioni sono tante, ma alla fine la società del presidente Lotito la soluzione potrebbe anche scoprire di averla in casa.

Il riferimento è a Riza Durmisi, uno dei tanti acquisti che la società ha messo a segno nello scorso mercato estivo con il chiaro intento di allargare la rosa e fornire a Inzaghi più alternative per il doppio impegno campionato-Europa League.

La prima parte della stagione del danese di origini albanesi è stata però da dimenticare anche a causa di un infortunio al gomito subito nella gara d’andata del girone di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Non solo, però.

Lo stesso giocatore ha infatti raccontato il proprio calvario in un’intervista al portale portale B.T. Nyheder, riavvolgendo il nastro all’ultima parte della scorsa stagione e infarcendo la narrazione di autocritica per quanto fatto al fine di essere convocato per il Mondiale di Russia, sottovalutando un precedente problema alla schiena: “L’infortunio me lo sono portato dietro già dall’esperienza al Brøndby. All’inizio pensavo fosse soltanto una cosa passeggera, ma poi nel 2018 è peggiorato a tal punto da farmi restare in panchina per diverse partite. La colpa è tutta mia per aver giocato per troppo tempo da infortunato. Lo confesso solo adesso, ma lo sanno tutti, i fisioterapisti e i medici del Betis e della nazionale danese e anche il ct Hareide che sa che ho fatto di tutto per essere disponibile per il Mondiale, purtroppo senza riuscirci”.

Nello specifico, Durmisi ammette di aver esagerato nella somministrazione di antidolorifici: “Nel 2016 mi sono iniettato nel ginocchio degli antidolorifici per poter giocare contro la Polonia, poi tre giorni dopo ho giocato anche contro il Montenegro di nuovo con un’iniezione. Ricordo che dopo la mia prima partita con il Betis sono caduto davanti casa e fortunatamente mio padre era lì. Mi è stato detto che avevo fatto troppe siringhe e preso troppi antidolorifici".

Ora l'incubo sembra finito: “Ho sbagliato, ma quando sei così giovane e senti che hai tutto il mondo in mano e puoi conquistare tutto può accadere. Avrei dovuto fare qualcosa appena si è verificato il danno. Il primo anno al Betis è stato grandioso, poi ho giocato con il dolore. Adesso però non prendo più niente e la schiena va meglio".



SPORTAL.IT | 06-01-2019 19:05