Lazio, il Napoli ci prova per Correa

Con un secondo posto quasi consolidato, il Napoli di Carlo Ancelotti vuole diminuire il gap con la Juventus e per farlo ha bisogno di importanti rinforzi durante il mercato estivo.

Uno dei possibili colpi potrebbe essere Joaquìn Correa, argentino classe '94 della Lazio che piace molto al tecnico per la sua imprevedibilità e fantasia. El Tucu potrebbe essere il sostituto ideale di Callejon, qualora lo spagnolo dovesse lasciare Napoli.

Guillermo Giacomazzi, membro dell'entourage di Correa, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito alla situazione del suo assistito: "Se c'è un interesse del Napoli siamo gratificati come agenzia perchè è una grande piazza. Ma Correa non gioca in una squadra piccola, ma in una squadra importante. E' troppo presto per parlarne".

Oltre a questo, il presidente Lotito non ha intenzione di cedere i suoi prezzi più pregiati senza ricavarne il massimo guadagno e per l'argentino chiede non meno di 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 17:41