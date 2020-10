Lazio, Immobile rischia grosso: cosa dice il regolamento

Non si placano le polemiche dopo Lazio-Inter, soprattutto per l’espulsione di Ciro Immobile, punito per una manata nei confronti di Vidal. Un gesto che, a prescindere dall’entità del danno, potrebbe costare molto caro al bomber biancoceleste davanti al Giudice sportivo.

Secondo l’articolo 38 del Codice di Giustizia sportiva, infatti, il gesto di Immobile potrebbe essere classificato come condotta violenta, punita fino a tre turni di squalifica. Qualora il Giudice sportivo dovesse decidere per tale pena, Immobile salterebbe alla ripresa del campionato i match contro Sampdoria, Bologna e Torino, per tornare soltanto il prossimo 8 novembre per Lazio-Juventus.

Nessun problema, invece, per la Champions League, dove le squalifiche in ambito italiano, in casi come questo, non contano.

OMNISPORT | 05-10-2020 10:17