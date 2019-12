Lazio, impresa da scudetto: Cagliari ko tra le polemiche

La lotta per lo scudetto vede aggiungersi una pretendente.

Il folle posticipo della 16a giornata propone infatti prepotentemente la candidatura della Lazio, che grazie all’ottava vittoria consecutiva ottenuta sul campo del Cagliari è salita a 36 punti, appena tre in meno rispetto alla coppia di testa formata da Inter e Juventus. E i bianconeri hanno subito proprio contro la squadra di Inzaghi la prima e finora unica sconfitta in campionato, nel turno scorso.

Successo più che rocambolesco per la Lazio, sotto per tutta la partita per il gol di Simeone all’8’, ma capace di non arrendersi mai, fino alla rimonta finale: a segno Luis Alberto al 93’ e Caicedo addirittura al 98’, gol che fa esplodere la gioia di tutta la panchina e non solo, visto che in campo è sbucato anche il direttore sportivo Tare, mentre dall’altra parte il presidente Giulini non ha gradito il maxi-recupero.

Vittoria che la Lazio ha ottenuto su un campo difficilissimo come quello del Cagliari, rivelazione del campionato e presentatosi alla sfida forte del quarto posto, a quattro punti dai biancocelesti. La squadra di Maran non ha demeritato, giocando un primo tempo su ritmi altissimi anche dopo il vantaggio firmato dal Cholito, lesto a insaccare al volo un pallone vagante in area spizzato da Joao Pedro.

Il Cagliari ha pressato alto per tutto il primo tempo, senza però perdere solidità in fase difensiva. La Lazio ha palleggiato senza riuscire a rendersi pericolosa, ma la squadra di Inzaghi ha cambiato marcia nel secondo tempo, coinciso con un brusco calo del Cagliari. Gli ospiti creano occasioni in serie con Immobile, due volte, e di testa con Leiva, ma anche i sardi hanno due opportunità per chiudere l’incontro in contropiede con Simeone e Faragò, sciuponi di fronte a Strakosha.

Sprechi pagati cari anche grazie alle sostituzioni di Inzaghi che pesca dalla panchina Jony e Caicedo. Al 39’ pareggia Luis Alberto in mischia in area su cross di Acerbi, poi i sette minuti di recupero che fanno infuriare il Cagliari: al 98’ Caicedo vola di testa e insacca un cross di Jony facendo esplodere anche la gioia di Tare.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 23:15