Lazio in emergenza contro il Celtic

La Lazio si sta preparando per la sfida, casalinga, con il Celtic, valida per la quarta giornata del gruppo E di Europa League. I biancocelesti, per tornare in corsa per la qualificazione, sono obbligati a vincere (sono terzi, son soli tre punti conquistati in tre gare).

Il tecnico Inzaghi deve fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata. Contro gli scozzesi mancheranno Correa, Caicedo, Marusic e Radu. In avanti, massima fiducia al bomber Immobile, chiamato a fare gli straordinari.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 09:02