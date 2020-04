Lazio inferocita, nuovo attacco a Rezza

La Lazio attacca di nuovo il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss Gianni Rezza, che lunedì, a margine di una sua opinione sulla ripresa del campionato ("non la consentirei") si è lasciato andare a una battuta: "Da romanista manderei tutto a monte".

Dopo il portavoce Arturo Diaconale, anche Stefano De Martino, direttore della comunicazione del club, attraverso i microfoni di Lazio Style Channel ha affondato il colpo: "È stata una battuta infelice, sbagliata, puerile e completamente inappropriata. Il dottore è chiamato a discutere di un aspetto scientifico in una conferenza che fa il giro dell’Italia e non solo. Parliamo di una castroneria. Ha provato a riprendersi, dicendo che il suo obiettivo fosse quello di sdrammatizzare, ma non c’è nulla da sdrammatizzare davvero. Anzi, le scuse sono anche più drammatiche, perché il suo ruolo è quello di dare un parere scientifico alla situazione, non fare battute. Mi sarei scusato in maniera diversa, sono dispiaciuto".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 16:42