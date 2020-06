Lazio inquieta per il futuro di Lulic

L'ambiente della Lazio, che si avvia a riprendere il campionato e a cullare il sogno di lottare per lo scudetto con la Juventus, è turbato dalle condizioni fisiche di Senad Lulic. Il capitano biancoceleste rischia infatti di saltare il resto della stagione a causa dei seri problemi alla caviglia che negli scorsi mesi l'hanno costretto ad effettuare due interventi chirurgici.

La riabilitazione necessita di altro tempo, ma secondo quanto riporta il 'Corriere di Roma' a 34 anni Lulic starebbe addirittura pensando all'ipotesi di lasciare il calcio giocato per intraprendere subito la carriera di allenatore, probabilmente in Svizzera.

Lulic milta nella Lazio dal 2011, è nella storia del club per aver deciso la finale di Coppa Italia del 2013 nel derby contro la Roma e per aver superato quota 350 presenze totali in biancoceleste.

Mister Simone Inzaghi, il ds Tare e il presidente Lotito confidano di far cambiare idea al giocatore, sotto contratto fino al 2021.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 15:33