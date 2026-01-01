Lazio, Insigne non sarà solo il vice di Zaccagni: Sarri vuole riuscire dove Ancelotti ha fallito

È fatta per il ritorno del fantasista in serie A, il tecnico toscano punta a schierarlo anche in posizione centrale, esperimento che non riuscì al collega a Napoli

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lorenzo Insigne sarà il primo colpo della Lazio dopo la fine del blocco del mercato e Maurizio Sarri è pronto ad affidare all’attaccante napoletano un ruolo che va oltre quello del vice-Zaccagni nel suo 4-3-3: il tecnico toscano vuole riuscire dove Carlo Ancelotti ha fallito ai tempi del Napoli.

Lazio, i dettagli del contratto di Insigne

Lorenzo Insigne è ormai un giocatore della Lazio: l’accordo tra l’attaccante napoletano e il club di Claudio Lotito è ormai definito, il 34enne firmerà un contratto fino a giugno da 1,4 milioni di euro, ma l’intesa prevede anche un’opzione per prolungare il vincolo alla prossima stagione, in cui Insigne percepirebbe uno stipendio da 2,4 milioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A breve, dunque, Maurizio Sarri potrà avere il primo rinforzo della sua seconda avventura in biancoceleste, un giocatore atteso sin dalla scorsa estate, quando l’operazione tramontò a causa del blocco del mercato imposto dalla Figc alla Lazio.

Insigne: non solo un vice-Zaccagni

L’arrivo di Insigne permetterà a Sarri di ampliare le rotazioni in attacco, la collocazione naturale dell’ex Napoli è quella di attaccante a sinistra nel 4-3-3, posizione nella quale ha disputato le sue migliori stagioni: di fatto la Lazio inserisce in organico un’alternativa importante a Mattia Zaccagni, chiamato finora a fare gli straordinari per l’assenza di una riserva di pari livello. In realtà, però, Insigne potrebbe rivoluzionare l’assetto tattico della Lazio di Sarri: il tecnico toscano, infatti, potrebbe lanciare il napoletano in una posizione quasi inedita, quella di centravanti.

Sarri come Ancelotti a Napoli

La Lazio sta infatti valutando l’ipotesi di cedere Castellanos nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta superiore ai 25 milioni di euro: in tal caso, oltre a reperire un altro centravanti sul mercato, Sarri potrebbe scegliere di schierare Insigne al centro dell’attacco. Un ruolo che lo stesso Insigne rigettò quando era al Napoli: quando rimpiazzò Sarri alla guida del club azzurro, nella stagione 2018/19, Carlo Ancelotti provò a cambiare ruolo al trequartista, schierandolo da punta e chiedendogli di incidere di più in zona gol. L’esperimento sembro funzionare all’inizio, ma all’alba della seconda stagione di Ancelotti al Napoli Insigne chiese di tornare a giocare a sinistra, innescando una frizione col tecnico emiliano che venne poi esonerato a dicembre 2019 da Aurelio De Laurentiis.

Perché Sarri può convincere Insigne

Sarri, dunque, punta ad avere successo laddove Ancelotti ha fallito. Tra i fattori che potrebbero portare Insigne ad avallare il cambio di ruolo ci sono il grande rapporto tra i due, la voglia del napoletano di tornare a dimostrare le sue qualità in serie A e anche l’età: a 34 anni Insigne sa che, giocando da prima punta, sarebbe alleggerito dal lavoro difensivo che invece svolgeva con grande applicazione quando giocava sulla fascia. E chissà che, magari, non venga stimolato anche dalla possibilità di tornare a giocare per la Nazionale: Rino Gattuso, d’altra parte, è sempre stato un suo grande estimatore e la sua Italia ha offerto le prestazioni più convincenti proprio quando ha giocato senza ali e con due punte centrali.