Coppa Italia, Lazio-Inter: formazioni, orario e dove vederla in tv in chiaro e in streaming

Le scelte di Sarri e Chivu. Ci sarà Zaccagni, Thuram a forte rischio: al posto del francese è pronto Bonny. Pio Esposito verso il recupero, dubbi a centrocampo

È la vigilia della finale di Coppa Italia. Domani, mercoledì 13 maggio, lo Stadio Olimpico ospita il nuovo incrocio tra Lazio e Inter a soli quattro giorni di distanza dal confronto in campionato. In palio c’è un trofeo che vale un’intera stagione, specialmente per gli uomini di Maurizio Sarri. Alzare la coppa rappresenta infatti l’ultima ancora di salvezza per raddrizzare un’annata al di sotto delle aspettative e garantirsi l’accesso diretto alla prossima Europa League. Dall’altra parte si presenta l’Inter campione d’Italia, spinta dall’inerzia del netto 3-0 inflitto proprio ai biancocelesti nell’ultimo turno di Serie A.

Finale Coppa Italia, dove vedere in diretta tv e streaming

La Lazio punta alla vittoria per dare una sterzata decisiva a una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. Nel cammino verso la finale, gli uomini di Sarri hanno superato di misura il Milan agli ottavi, per poi spuntarla ai calci di rigore nei turni successivi contro Bologna e Atalanta. L’Inter, con lo scudetto già in tasca, va invece a caccia del secondo trofeo stagionale.

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Il percorso della formazione nerazzurra ha visto cadere in sequenza Venezia e Torino, prima del successo nel doppio incrocio di semifinale contro il Como. L’attesa è tutta per domani, mercoledì 13 maggio, con fischio d’inizio alle 21. Ad accendere l’atmosfera pre-partita ci penserà Nek intonando l’inno di Mameli, mentre la supersfida sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Partita: Lazio-Inter

Lazio-Inter Luogo e orario: Stadio Olimpico, ore 21

Stadio Olimpico, ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Streaming: Mediaset Infinity

Le probabili formazioni

Rispetto all’incrocio di campionato si profila qualche cambio nell’undici titolare della Lazio. Il primo indiziato a riprendersi una maglia è Zaccagni, rientrato dopo aver smaltito la contusione al piede. Si scaldano per partire dall’inizio anche Tavares e Isaksen, con il danese in pole per completare il tridente offensivo con Noslin nel ruolo di punta centrale. Rimane da sciogliere qualche dubbio nel ruolo di play, dove Patric sembra al momento in vantaggio su Rovella. In dubbio anche Cancellieri.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Sul fronte nerazzurro, Chivu deve fare i conti con lo stop di Thuram, bloccato da una contrattura in allenamento. Con il francese a forte rischio forfait, si scalda Bonny per una maglia da titolare in attacco. Arrivano invece segnali incoraggianti da Pio Esposito, ormai avviato verso il recupero dopo la botta subita contro il Parma. Resta aperto il ballottaggio a centrocampo, dove Sucic e Mkhitaryan si contendono il posto da mezzala sinistra. Lavoro ancora differenziato per Calhanoglu, che comunque partità per Roma insieme alla squadra.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

L’arbitro

A dirigere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà l’arbitro Guida, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini. Quarto uomo è Zufferli, mentre al Var ci sono Mazzoleni e Di Paolo con Preti riserva.