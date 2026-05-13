Lazio-Inter, la regia si perde l’autogol di Marusic: l’inquadratura “videogame” è un flop, la gaffe di Trevisani

I nerazzurri dominano il primo tempo della finale di Coppa Italia chiudendo avanti di due reti ma sui social arrivano le critiche per le riprese televisive sul gol del vantaggio della squadra di Chivu

L’Inter domina il primo tempo della finale di Coppa Italia. Sui social però per una volta non finiscono nel mirino le prestazioni dei giocatori o le decisioni arbitrali ma la regia di Mediaset colpevole di “perdersi” il gol (o meglio l’autogol) che sblocca la partita.

L’autogol di Marusic è “invisibile”

Passano solo 14 minuti prima del gol del vantaggio dell’Inter. La formazione di Chivu conquista un calcio di rigore nella parte destra della zona d’attacco, è Dimarco a incaricarsi della battuta. L’inquadratura è sicuramente suggestiva, quasi da videogioco con la telecamere bassa quasi all’altezza del pallone che sta per calciare il giocatore nerazzurro. La palla arriva in area di rigore e poi finisce in gol ma dalle immagini Mediaset più che vedere la rete del vantaggio la si intuisce. In telecronaca anche Trevisani e Paganin fanno fatica a individuare con precisione cosa è successo, Marcus Thuram esulta ma si intuisce il tocco decisivo di un giocatore della Lazio, solo il replay chiarisce che si tratta di un autogol di Marusic.

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Le critiche del web

Neanche il tempo di capire cosa è successo che i tifosi e gli appassionati di calcio si riversano sui social per criticare la scelta della regia che di fatto rende il gol e i commenti fioccano: “Possiamo tranquillamente dire che Mediaset si è totalmente persa il gol. Si sono dimenticati di cambiare la telecamera come si fa solitamente a metà rincorsa quando si batte un calcio d’angolo”, commenta Francesco. E sono in tanti i tifosi che notano questo errore da parte della regia televisiva: “Ringraziamo sentitamente le riprese Mediaset che non ci hanno fatto capire niente sul gol dell’Inter. Ma come si può anche solo pensarla un’inquadratura del genere?”. E c’è chi commenta ironicamente: “Hanno 340 telecamere a disposizione e non potevano trovare una ripresa peggiore, mai vista una roba del genere”.

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La gaffe di Trevisani

Riccardo Trevisani è il giornalista che Mediaset sceglie per la telecronaca della finale di Coppa Italia, un giornalista che nel corso degli ultimi anni con le sue opinioni molto forti e dirette non si è risparmiato critiche manche sui social. E quando nel corso del primo tempo commette una piccola gaffe, sono tutti pronti a rinfacciargliela. Quando infatti cede la linea a bordocampo: “Linea alle panchine, iniziamo da Sarri”, c’è solo un problema il tecnico toscano è squalificato e al suo posto c’è il vice Marco Ianni.