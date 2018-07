Lazio-Inter, la versione di de Vrij

Stefan de Vrij ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dell'Inter: "Da bambino non ho mai avuto un idolo, seguivo il calcio ma non c'era un personaggio in particolare. Difesa a tre o quattro è uguale, dipende dai concetti e come si fa, so farli entrambi. I compagni mi hanno accolto bene, sono tutti simpatici e mi sono trovato subito bene. Ho scelto l'Inter per la fiducia che la società ha avuto in me, mi ha voluto fortemente e mi dà tante soddisfazioni. Il nerazzurro mi piace, mi dicono anche che mi sta bene addosso. A inizio lavoro si lavora duro, bisogna prendere ritmo ma mi sento bene. Il mio obiettivo? Giocare tante partite per questa maglia e far bene. Il video del muro? Non sono un muratore ma mi sono divertito molto a farlo".

Successivamente una domanda sul trasferimento di Cristiano Ronaldo in Serie A, che l'olandese quasi snobba: "Ottimo acquisto per il calcio italiano ma sono concentrato sull'Inter".

I motivi del suo passaggio ai nerazzurri sono diversi ma a convincere de Vrij è stato soprattutto il progetto: "La società vuole crescere, siamo ambiziosi e puntiamo a far bene in tutte le competizioni. Nessuno mi ha voluto come l'Inter, ringrazio anche l'allenatore che mi ha voluto tanto, voglio ripagare la fiducia".

L'Inter è abituata a giocare con la difesa a quattro ma l'olandese sa giocare anche a tre: "Non ho preferenze riguardo il numero dei difensori, dipenderà dalle scelte di Spalletti. Io sono a disposizione, sono carico e voglio far bene".

L'anno scorso nello spareggio per andare in Champions League proprio de Vrij ha commesso un fallo da rigore, contribuendo alla rimnota dei nerazzurri: "Ormai il passato non si può rivivere, è andata come è andata e se mi guardo allo specchio sono sereno con me stesso. So di aver dato tutto, al resto non ci penso".



SPORTAL.IT | 11-07-2018 14:50