Lazio-Inter, le probabili formazioni

Il posticipo della 10.a giornata della massima serie italiana vede di fronte, all'Olimpico, Lazio e Inter. Nelle ultime quattro gare disputate in casa dei biancocelesti, ben tre successi per i nerazzurri, compreso il 2-1 dello scorso anno che ha regalato l'accesso alla Champions League alla squadra di Spalletti. L'ultimo successo per la Lazio è datato stagione 2015/16 (2-0). In 10 precedenti tra le due squadre, ben 29 gol a referto.

Inzaghi pensa di lanciare, dal primo minuto, Caicedo, decisivo in Europa League. Non ci sarà, invece, Lucas Leiva (infortunio). Novità in casa nerazzurra dopo il ko col Barça. Senza Nainggolan, attenzione a Lautaro Martinez che potrebbe partire titolare, così come Politano-

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: S.Inzaghi.

INTER (4-2-3-1), la probabile formazione: Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 09:55