Lazio-Inter, moviola: dubbi sull’angolo del gol, il mancato rosso e il rigore negato

La prova dell’arbitro Guida all’Olimpico nella finale di coppa Italia analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Cesari, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Preciso, severo il giusto anche se non esente da qualche errore l’arbitro campano Marco Guida nella finale di coppa Italia all’Olimpico vinta per 2-0 dall’Inter. Diversi i casi dubbi, vediamo cosa è successo.

Lazio-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 6′, è per Bisseck dopo un brutto intervento su Noslin. Al 14′ proteste sull’angolo che porta al vantaggio dell’Inter, per i biancocelesti era fondo: sul contrasto tra Nuno Tavares e Dumfries, non è chiaro se l’ultimo tocco sia del portoghese – come segnalato dal guardalinee -, o dell’esterno nerazzurro. Al 16′ ammonito Bastoni che entra male su Zaccagni. Regolare al 35′ il raddoppio di Lautaro.

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Il rigore negato e il caso Pedro

Al 38′ ammonito Gila che entra in scivolata su Dumfries, ma prende lievemente l’attaccante con il ginocchio, che poi cade. Eccessivamente severo in questo caso Guida. Al 44′ la Lazio chiede il doppio giallo pe Bastoni che sbracciando fa fallo su Isaksen, per Guida non c’è nulla. Stessa situazione al 58′: Basic cade in area dopo un tocco di Bastoni, ma per Guida si gioca. All’84’ bruttissima entrata di Pedro su Dimarco: se la cava col giallo; poi scintille tra Zaccagni e Dimarco, Guida ammonisce entrambi. Al 94′ fallo netto ai danni di Pedro che poi subisce anche una pallonata sospetta da Luis Henrique: male qui Guida nella gestione dell’episodio. Dopo 5′ di recupero finisce 0-2.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è il talent di Mediaset Graziano Cesari che a Canale 5 dice:”Voto bellissimo a tutti gli ufficiali di gara, c’era un esame da superare ed è stato superato. Vediamo il primo gol dell’Inter, ho preso in esame l’assistente, mi è piaciuto il decisionismo nell’indicare l’angolo contestato. Dalle immagini è difficile vedere bene, ma sembra che la punta del piede di Tavares passi sotto la punta del piede dell’avversario, bravo l’assistente Alassio, mi sembra una decisione corretta.

Anche l’ammonizione di Bastoni è corretta per un intervento in ritardo, pooi la Lazio chiede due volte il secondo giallo ma non sono d’accordo, vedete nel primo caso l‘assistente Baccini che dice “niente niente niente”, non è sempre fallo se un difensore allarga il braccio, poi quando interviene su Isaksen per me non c’è neanche fallo. Infine la Lazio ha chiesto un rigore: Basic cade a contatto con Bastoni in area ma non c’è nulla, il giocatore dice all’arbitro: “mi ha tenuto per il collo” ma Guida vede benissimo, in verità cade un po’ troppo facilmente. Chi non mi è piaciuto è Pedro, ha rischiato di far degenerare la gara, un intervento all’84’ che non si fa, è molto molto giallo diciamo che era molto vicino al rosso”.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Verona-Fiorentina, in Champions in Barcellona-Galatasaray. Questa è stata la sua prima finale in carriera.

I precedenti con le due squadre

Guida in questa stagione ha diretto due volte l’Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti tra campionato e Coppa Italia. Con la squadra di Sarri tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio. In totale i precedenti della Lazio con l’arbitro Marco Guida indicano un bilancio complessivamente in equilibrio. Su 32 incontri totali gestiti fino questo momento, si contano 12 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Nei 33 incroci globali con i nerazzurri 17 successi, 10 pari e 6 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini con Zufferli IV uomo, Mazzoleni al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gila, Pedro, Zaccagni e Dimarco.