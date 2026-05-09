Lazio-Inter, Romagnoli espulso: bruttissimo fallo su Bonny, Abisso corretto dal Var, l’analisi di Marelli

Polemiche all'Olimpico per l'intervento del difensore di Sarri ai danni dell'attaccante nerazzurro, che ha rischiato di subire un grave infortunio: la reazione di Thuram

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Polemiche e proteste durante Lazio-Inter, match della 36ª giornata di Serie A e antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio sempre all’Olimpico. Dopo un’ora di gioco i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Alessio Romagnoli, arrivata dopo l’intervento del Var che ha corretto la decisione iniziale dell’arbitro Rosario Abisso.

Lazio-Inter: brutto fallo di Romagnoli, espulso

Il difensore della Lazio si è reso protagonista di un intervento durissimo ai danni di Bonny. L’attaccante dell’Inter, colpito alla caviglia, ha rischiato di subire un grave infortunio, tanto che la panchina nerazzurra ha protestato con forza quando Abisso aveva inizialmente estratto solo il cartellino giallo.

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Richiamato al monitor dal Var Francesco Meraviglia, il direttore di gara ha rivisto l’azione e cambiato decisione, punendo il fallo con piede a martello del centrale di Maurizio Sarri. All’Olimpico è così arrivata la comunicazione: giallo annullato e rosso diretto.

La correzione del Var e l’analisi di Marelli

La segnalazione del Var ha dunque salvato il 40enne arbitro di Palermo da una lettura sbagliata. Il talent di DAZN, Luca Marelli, ha confermato in diretta che l’entrataccia di Romagnoli su Bonny era da espulsione.

“L’intervento è molto duro, si tratta di un fallo grave di gioco perché il difensore della Lazio è intervenuto nettamente in ritardo” ha spiegato l’ex arbitro. Che poi aggiunge: “Ha rischiato di fare molto male all’avversario. Non c’è volontarietà, ma il provvedimento è legato al danno che può creato e questo tipo di fallo può creare gravi danni”.

Furia Thuram, Romagnoli salta il derby

L’Inter ha protestato con veemenza quando Abisso ha estratto solo il cartellino giallo. Tra i calciatori più nervosi Dumfries e Thuram, scatenati masoprattutto preoccupati per l’incolumità del loro compagno di squadra, a terra dolorante dopo essere stato colpito sulla caviglia sinistra.

L’espulsione di Romagnoli costa caro alla Lazio: il centrale, infatti, salterà il derby contro la Roma di Gasperini, impegnata nella rincorsa Champions. Sconsolato a bordocampo Sarri, che sa di aver perso uno dei suoi calciatori di punta per la partita più sentita della Capitale.