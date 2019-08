Lazio, interessa Llorente

La Lazio, in attesa di novità sul fronte Milinkovic-Savic, è alla ricerca di una punta per completare il pacchetto offensivo. Il nome giusto pare quello del 34enne Llorente, visto in Italia con la casacca della Juventus.

Lo spagnolo, conclusa l'avventura al Tottenham, è svincolato e pronto ad una nuova avventura (è stato accostato anche alla Fiorentina). La Lazio ci sarebbe pensando. Il problema è legato allo stipendio che chiede l'attaccante, decisamente alto.

SPORTAL.IT | 13-08-2019 08:49