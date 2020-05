Lazio, Inzaghi: "Come fare un altro ritiro"

Inzaghi non vede l'ora di poter scendere in campo e lottare per il sogno Scudetto: "Quando si è fermato il campionato stavamo molto bene. Cercheremo di farci trovare pronti alla ripresa, non sarà facile. È come fare un altro ritiro, le partite saranno ravvicinate, sarà dura. Lo sappiamo", le sue parole a Radiosei.

Il tecnico della Lazio preferisce non parlare apertamente dello Scudetto ma fa capire benissimo quale sia il suo grande desiderio: "Che sogno vorrei regalare ai tifosi della Lazio? Tutti lo sanno, non voglio dire niente in proposito".

SPORTAL.IT | 13-05-2020 10:21